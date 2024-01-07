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Надаль снялся с Australian Open

Рафаэль Надаль снялся с Australian Open
Испанский теннисист, который на этой неделе сыграл первый за год турнир, сообщил, что из-за небольшой травмы не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. Australian Open стартует 14 января
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема». Об этом 37-летний испанец сообщил в своем Instagram (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Во время моего последнего матча в Брисбене у меня возникла небольшая проблема с мышцей, которая, как вы знаете, заставила меня волноваться. Как только я добрался до Мельбурна, у меня была возможность сделать МРТ, который выявил микроразрыв мышцы, но не в той части, где была травма, и это хорошая новость», — написал Надаль.

По словам Надаля, сейчас он не готов выступать на максимальном уровне в пятисетовых матчах. «Поэтому я лечу обратно в Испанию, чтобы встретиться с врачом, подлечиться и отдохнуть. В течение года я очень усердно работал над возвращением, и, как я всегда говорил, моя цель — выйти на свой лучший уровень за три месяца», — добавил теннисист.

Надаль проиграл в четвертьфинале первого турнира после травмы
Спорт
Рафаэль Надаль

Надаль на этой неделе дошел до 1/4 финала турнира в Брисбене, где в трех сетах уступил австралийцу Джордану Томпсону.

Испанец, 22-кратный победитель турниров «Большого шлема», сейчас занимает 672-е место в мировом рейтинге. В январе прошлого года на Australian Open он получил травму бедра, из-за которой пропустил весь сезон.

Australian Open в нынешнем сезоне стартует 14 января. Этот турнир «Большого шлема» Надаль выигрывал два раза (2009, 2022).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Рафаэль Надаль Australian Open
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