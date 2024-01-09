Панарин обошел Ларионова по числу голевых передач за карьеру в НХЛ
«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.
В составе «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер (пятая минута), Нильс Хогландер (7, 37), Брок Бёсер (20), Элиас Петтерссон (36, 59). У «Рейнджерс» отличились Винс Трочек (4, 44), Артемий Панарин (29).
Помимо заброшенной шайбы Панарин отметился результативной передачей. Форвард, который сделал 476-й ассист в карьере, превзошел Игоря Ларионова (475) по голевым передачам за карьеру в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю среди россиян является Евгений Малкин с 778 передачами.
32-летний Панарин отличился результативными действиями в восьми матчах подряд. На счету форварда в 39 играх сезона 57 очков, из которых 26 шайб и 51 передача. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
«Ванкувер» набрал 55 очков в 40 играх и лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Рейнджерс» возглавляет Столичный дивизион, набрав 54 очка в 39 матчах.