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Панарин обошел Ларионова по числу голевых передач за карьеру в НХЛ

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Ванкувер Кэнакс» забросил шайбу и отдал результативную передачу, которая стала 476-й в карьере россиянина
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе «Кэнакс» шайбы забросили Джей Ти Миллер (пятая минута), Нильс Хогландер (7, 37), Брок Бёсер (20), Элиас Петтерссон (36, 59). У «Рейнджерс» отличились Винс Трочек (4, 44), Артемий Панарин (29).

Панарин вторым из россиян забросил 20 шайб в нынешнем сезоне НХЛ
Спорт
Артемий Панарин

Помимо заброшенной шайбы Панарин отметился результативной передачей. Форвард, который сделал 476-й ассист в карьере, превзошел Игоря Ларионова (475) по голевым передачам за карьеру в НХЛ. Рекордсменом по этому показателю среди россиян является Евгений Малкин с 778 передачами.

32-летний Панарин отличился результативными действиями в восьми матчах подряд. На счету форварда в 39 играх сезона 57 очков, из которых 26 шайб и 51 передача. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

«Ванкувер» набрал 55 очков в 40 играх и лидирует в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Рейнджерс» возглавляет Столичный дивизион, набрав 54 очка в 39 матчах.

Теги
Хоккей НХЛ Ванкувер Кэнакс Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Игорь Ларионов
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