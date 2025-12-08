Бойца ММА отправили в СИЗО за отработку ударов на памятнике МЧС

Бойца ММА Исмаилова отправили в СИЗО за отработку ударов на памятнике МЧС

Заур Исмаилов опубликовал видео «спарринга» с памятником ветеранам МЧС. При задержании он оказал сопротивление, потом признал вину и раскаялся. Его арестовали до февраля по статье об осквернении воинских захоронений и памятников

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу бойца ММА Заура Исмаилова, которого обвиняют в осквернении памятника ветеранам МЧС, сообщает ТАСС.

Исмаилова арестовали на 1 месяц и 30 суток.

Уголовное дело в отношении Исмаилова возбудили в начале декабря, после того как он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором отрабатывает удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице, писало «РИА Новости». Позднее видео было удалено.

Исмаилову было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, предусматривает до пяти лет лишения свободы).

Боец признал вину в полном объеме и заявил о раскаянии. При этом стало известно, что он пытался скрыться, а при задержании оказывал сопротивление.

Адвокат Исмаилова заявил, что у него рассеянный склероз, а также что он финансово поддерживал мобилизованных. Сам Исмаилов в суде заявил, что «не понял, что произошло».