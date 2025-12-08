Бойца ММА отправили в СИЗО за отработку ударов на памятнике МЧС
Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу бойца ММА Заура Исмаилова, которого обвиняют в осквернении памятника ветеранам МЧС, сообщает ТАСС.
Исмаилова арестовали на 1 месяц и 30 суток.
Уголовное дело в отношении Исмаилова возбудили в начале декабря, после того как он опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором отрабатывает удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице, писало «РИА Новости». Позднее видео было удалено.
Исмаилову было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК России (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, предусматривает до пяти лет лишения свободы).
Боец признал вину в полном объеме и заявил о раскаянии. При этом стало известно, что он пытался скрыться, а при задержании оказывал сопротивление.
Адвокат Исмаилова заявил, что у него рассеянный склероз, а также что он финансово поддерживал мобилизованных. Сам Исмаилов в суде заявил, что «не понял, что произошло».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили