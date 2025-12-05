В Москве возбудили дело против тренировавшего удары на памятнике МЧС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московские следователи возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника ветеранам МЧС, расположенного на Кременчугской улице. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по столице.

В публикации уточнили, что сообщение об инциденте правоохранители выявили во время мониторинга средств массовой информации.

Следователи возбудили уголовное дело об уничтожении, повреждении либо осквернении памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (ст. 243.4 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Ранее боец смешанных единоборств (ММА) Заур Исмаилов опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором он тренирует удары руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика на Кременчугской улице, сообщает «РИА Новости». После критики других пользователей Исмаилов удалил публикацию.