 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,9 x 4,2 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,4 x 4,4 2 1,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,2 x 3,9 2 2,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,13 x 3,65 2 3,25 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,95 x 3,95 2 3,5 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,4 x 3,9 2 2,65 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,27 x 5,8 2 10,5 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,28 x 7 2 7,8 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ объявил о назначении тренера после увольнения отца звезды

«Амур» назначил Андриевского главным тренером после увольнения отца звезды клуба
Контракт «Амура» с Андриевским подписан до конца сезона
Фото: КХЛ
Фото: КХЛ

Александр Андриевский назначен главным тренером хабаровского клуба КХЛ «Амур». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 57-летним тренером подписан до конца сезона.

«Амур» 3 декабря объявил об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера. Гальченюк не тренировал «Амур» с 1 ноября, клуб сообщал, что у него острая вирусная инфекция. Все это время исполняющим обязанности главного тренера был Андриевский, под руководством которого команда прервала пятиматчевую проигрышную серию и одержала 6 побед в 15 играх.

В период работы Андриевского «Амур» поднялся с девятого на седьмое место в Восточной конференции.

Андриевский ранее возглавлял в КХЛ минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и «Сочи».

Александр Гальченюк-младший, сын бывшего главного тренера, является самым высокооплачиваемым игроком команды. Он также лидер по игровому времени среди нападающих команды и входит в топ-4 самых результативных игроков.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
КХЛ Амур
Материалы по теме
Гусев повторил рекорд КХЛ в победном матче «Динамо» с «Трактором»
Спорт
«Амур» прервал шестиматчевую серию поражений в КХЛ победой над СКА
Спорт
Клуб КХЛ уволил лучшего тренера в своей истории
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 10:15 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 10:15
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Politico назвало главного гаранта кредита Украине за счет активов России Политика, 10:30
Бизнес тратит время на «бумажки» вместо безопасности: что с этим делатьПодписка на РБК, 10:28
В Ростовской области задержала мужчину за поджог шкафа мобильной связи Общество, 10:22
Умеров доложит Зеленскому о результатах встречи с Уиткоффом и Кушнером Политика, 10:16
ТАСС узнал, что Долина обвинила Лурье в неосмотрительности при покупке Общество, 10:14
«Биннофарм Групп» начнет производить дупилумаб в Зеленограде Пресс-релиз, 10:13
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Овечкин вошел в топ-9 по победам в НХЛ Спорт, 10:07
Овечкин впервые за месяц не смог набрать очки в двух играх подряд Спорт, 10:05
Володин заявил о недопустимости платных услуг в электронных дневниках Общество, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ТЭК-Торг провел встречу с предпринимателями Ярославской области РБК Компании, 10:00
Хамовники стали первыми в Москве по темпам снижения цен на жилье Недвижимость, 10:00
В России низкие зарплаты. Причина — начальники не хотят делиться властью Образование, 09:54