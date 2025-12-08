Клуб КХЛ объявил о назначении тренера после увольнения отца звезды

Контракт «Амура» с Андриевским подписан до конца сезона

Фото: КХЛ

Александр Андриевский назначен главным тренером хабаровского клуба КХЛ «Амур». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 57-летним тренером подписан до конца сезона.

«Амур» 3 декабря объявил об уходе Александра Гальченюка с поста главного тренера. Гальченюк не тренировал «Амур» с 1 ноября, клуб сообщал, что у него острая вирусная инфекция. Все это время исполняющим обязанности главного тренера был Андриевский, под руководством которого команда прервала пятиматчевую проигрышную серию и одержала 6 побед в 15 играх.

В период работы Андриевского «Амур» поднялся с девятого на седьмое место в Восточной конференции.

Андриевский ранее возглавлял в КХЛ минское «Динамо», владивостокский «Адмирал» и «Сочи».

Александр Гальченюк-младший, сын бывшего главного тренера, является самым высокооплачиваемым игроком команды. Он также лидер по игровому времени среди нападающих команды и входит в топ-4 самых результативных игроков.