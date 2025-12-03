Клуб КХЛ объявил об уходе пропустившего месяц из-за болезни тренера

Александр Гальченюк-старший покинул «Амур»

Фото: телеграм-канал ХК «Амур»

Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба КХЛ.

Соглашение с 58-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон.

Гальченюк не тренировал «Амур» с 1 ноября, клуб сообщал, что ему была диагностирована острая вирусная инфекция. Исполнял обязанности главного тренера Александр Андриевский.

Гальченюк возглавил «Амур» в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в 20 матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. В хабаровском клубе сейчас выступает его сын — Александр Гальченюк-младший.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 32 матчах.