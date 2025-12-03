Клуб КХЛ объявил об уходе пропустившего месяц из-за болезни тренера
Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба КХЛ.
Соглашение с 58-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон.
Гальченюк не тренировал «Амур» с 1 ноября, клуб сообщал, что ему была диагностирована острая вирусная инфекция. Исполнял обязанности главного тренера Александр Андриевский.
Гальченюк возглавил «Амур» в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в 20 матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. В хабаровском клубе сейчас выступает его сын — Александр Гальченюк-младший.
«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 32 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили