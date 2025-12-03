 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,37 x 5,1 2 7,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,8 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,3 x 3,25 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,9 x 50 2 1,94 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24
Спорт⁠,
0

Клуб КХЛ объявил об уходе пропустившего месяц из-за болезни тренера

Гальченюк покинул пост главного тренера клуба КХЛ «Амур»
Александр Гальченюк-старший покинул «Амур»
Фото: телеграм-канал ХК «Амур»
Фото: телеграм-канал ХК «Амур»

Александр Гальченюк покинул пост главного тренера «Амура». Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба КХЛ.

Соглашение с 58-летним специалистом расторгнуто по соглашению сторон.

Гальченюк не тренировал «Амур» с 1 ноября, клуб сообщал, что ему была диагностирована острая вирусная инфекция. Исполнял обязанности главного тренера Александр Андриевский.

Гальченюк возглавил «Амур» в мае 2025 года. Под его руководством команда одержала семь побед в 20 матчах регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ. В хабаровском клубе сейчас выступает его сын — Александр Гальченюк-младший.

«Амур» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 29 очков в 32 матчах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Амур Александр Гальченюк-старший
Материалы по теме
Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме
Спорт
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ
Спорт
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 11:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 11:19
Бывший замглавы МИД Италии заявил о разобщенности стран Европы Политика, 11:32
Спрос на аренду жилья в Москве в ноябре снизился на 22%, но цены держатся Недвижимость, 11:24
Установили личность курьера, ударившего женщину ногой в лицо Общество, 11:24
Прокуратура потребовала изъять жилье и авто экс-сотрудников ФНС Ингушетии Политика, 11:20
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Брюссель счел использование активов России худшей опцией поддержки Киева Политика, 11:14
Курс биткоина вырос за сутки на $7 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:10
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В брокере ВТБ предложили использовать маткапитал для инвестиций через ИИС Инвестиции, 11:01
Деловая активность сжимается полгода. Почему растет только треть отраслейПодписка на РБК, 11:00
Овечкин инициировал рукопожатие игроков «Вашингтона» с Копитаром Спорт, 10:59
Когнитивное здоровье в эпоху мемов: что происходит с нашим мозгом Образование, 10:52
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Экс-главу евродипломатии Могерини отпустили после допроса Политика, 10:44
Костин рассказал, какого мира с США хочет Россия Политика, 10:37