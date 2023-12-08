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Спорт ,  
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Овечкин впервые за шесть лет не поразил ворота в восьми играх подряд

Овечкин впервые за шесть лет не поразил ворота в восьми играх подряд
Овечкин в пятый раз за карьеру и впервые с 2017 года не смог поразить ворота в восьми матчах подряд. Личный антирекорд Овечкин установил в феврале-марте 2017 года — 10 игр
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Даллас Старз» 5:4 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Алексей Протас (8-я минута), Дилан Строум (25 и 50) и Евгений Кузнецов (28), в составе гостей — Тайлер Сегин (16), Мэйсон Маршмент (35) и Роопе Хинтц (42 и 54).

Победный буллит на счету форварда «Далласа» Джейсона Робертсона. Александр Овечкин и Кузнецов свои броски в серии буллитов не реализовали.

Кузнецов забросил первую шайбу в четырех играх. Он по игровым причинам не был включен в состав на предыдущую игру с «Аризоной» (0:6). Для россиянина матч с «Далласом» стал 700-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин в этом матче отметился голевой передачей и первым из россиян достиг отметки в 1500 очков за карьеру. При этом он в пятый раз за карьеру и впервые с 2017 года не смог поразить ворота в восьми матчах подряд. Личный антирекорд Овечкин установил в феврале-марте 2017 года — 10 игр.

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В нынешнем сезоне на счету Овечкина 15 очков (5 голов + 10 передач) в 23 матчах.

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Александр Овечкин Евгений Кузнецов НХЛ Хоккей

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Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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