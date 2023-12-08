Овечкин впервые за шесть лет не поразил ворота в восьми играх подряд

Овечкин впервые за шесть лет не поразил ворота в восьми играх подряд

Овечкин в пятый раз за карьеру и впервые с 2017 года не смог поразить ворота в восьми матчах подряд. Личный антирекорд Овечкин установил в феврале-марте 2017 года — 10 игр

Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Даллас Старз» 5:4 в серии буллитов домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У хозяев шайбы забросили Алексей Протас (8-я минута), Дилан Строум (25 и 50) и Евгений Кузнецов (28), в составе гостей — Тайлер Сегин (16), Мэйсон Маршмент (35) и Роопе Хинтц (42 и 54).

Победный буллит на счету форварда «Далласа» Джейсона Робертсона. Александр Овечкин и Кузнецов свои броски в серии буллитов не реализовали.

Кузнецов забросил первую шайбу в четырех играх. Он по игровым причинам не был включен в состав на предыдущую игру с «Аризоной» (0:6). Для россиянина матч с «Далласом» стал 700-м в регулярных чемпионатах НХЛ.

Овечкин в этом матче отметился голевой передачей и первым из россиян достиг отметки в 1500 очков за карьеру. При этом он в пятый раз за карьеру и впервые с 2017 года не смог поразить ворота в восьми матчах подряд. Личный антирекорд Овечкин установил в феврале-марте 2017 года — 10 игр.

В нынешнем сезоне на счету Овечкина 15 очков (5 голов + 10 передач) в 23 матчах.