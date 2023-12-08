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Спорт ,  
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Овечкин достиг отметки в 1500 очков и побил два рекорда

Хоккеист Овечкин достиг отметки в 1500 очков и побил два рекорда в НХЛ
Овечкин первым среди россиян и в истории «Вашингтона» достиг 1500 очков
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым среди россиян достиг 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Этой отметки хоккеист достиг в матче с «Даллас Старз», отметившись голевой передачей. Теперь на его счету 827 голов и 673 передачи в 1370 играх.

Среди россиян второе место по числу очков за карьеру в НХЛ занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 1250 очков (481 шайба и 769 передач) в 1088 матчах.

Всего в истории НХЛ 16 игроков покорило вершину 1500 очков. 38-летний россиянин выступает первым игроком «Вашингтона» и вторым европейцем, кому это удалось. Из действующих игроков НХЛ больше набрал только Сидни Кросби — 1529. Рекордсменом считается Уэйн Гретцки (2857).

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Теги
Руслан Алиев
Александр Овечкин НХЛ Хоккей Вашингтон

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