Овечкин достиг отметки в 1500 очков и побил два рекорда
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин первым среди россиян достиг 1500 набранных очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Этой отметки хоккеист достиг в матче с «Даллас Старз», отметившись голевой передачей. Теперь на его счету 827 голов и 673 передачи в 1370 играх.
Среди россиян второе место по числу очков за карьеру в НХЛ занимает нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 1250 очков (481 шайба и 769 передач) в 1088 матчах.
Всего в истории НХЛ 16 игроков покорило вершину 1500 очков. 38-летний россиянин выступает первым игроком «Вашингтона» и вторым европейцем, кому это удалось. Из действующих игроков НХЛ больше набрал только Сидни Кросби — 1529. Рекордсменом считается Уэйн Гретцки (2857).