Рыбакина обыграла Соболенко в финале Итогового турнира WTA

Елена Рыбакина (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images for WTA)

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Итогового турнира WTA, который завершился в Эр-Рияде.

В финале Рыбакина обыграла белоруску Арину Соболенко, которая занимает первое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

26-летняя Рыбакина третий раз выступала на Итоговом турнире, ранее она не выходила из группы. Лучший результат 27-летней Соболенко — финал в 2022 году.

На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, 11 титулов WTA в одиночном разряде. В 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.

Рыбакина на турнире в Эр-Рияде не проиграла ни одного матча и заработала $5,235 млн призовых.

Ранее Итоговый турнир WTA в парном разряде выиграли россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс.