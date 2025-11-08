 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:2. Ничью МЮ принес Маттейс де Лигт
Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 2:2 в гостевом матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев голы забили Матис Тел (84-я минута) и Ришарлисон (90+1). У гостей отличились Брайан Мбемо (32) и Маттейс де Лигт (90+6).

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает с 27 сентября, когда клуб уступил «Брентфорду» (1:3). По итогам октября Мбемо был признан лучшим игроком АПЛ, а наставник МЮ Рубен Аморин — лучшим тренером.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям лондонцы занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, МЮ — седьмое.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября примет «Эвертон», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ) Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Материалы по теме
Главного тренера МЮ признали лучшим в октябре в Английской премьер-лиге
Спорт
Отец футболиста МЮ не подтвердил, что сын взял российское гражданство
Спорт
«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Дом детства Трампа выставили на продажу Общество, 17:52
Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA Спорт, 17:49
Замминистра обороны Горемыкин провел переговоры в Пхеньяне Политика, 17:42
В Швеции на представительство России сбросили краску с дрона Политика, 17:39
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте Спорт, 17:27
Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы Политика, 17:23
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит в Первую лигу Спорт, 17:13
Лазерную систему LazerBuzz научили уничтожать дроны за 0,5 секунды Технологии и медиа, 16:56
Госдуме предложили расширить сдачу ОГЭ по двум предметам Общество, 16:51
Умер художник Павел Никонов Общество, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Вице-чемпион КХЛ обменял в СКА одного из своих лучших снайперов Спорт, 16:26