«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте

Встреча завершилась со счетом 2:2. Ничью МЮ принес Маттейс де Лигт

Фото: Julian Finney / Getty Images

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 2:2 в гостевом матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

В составе хозяев голы забили Матис Тел (84-я минута) и Ришарлисон (90+1). У гостей отличились Брайан Мбемо (32) и Маттейс де Лигт (90+6).

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает с 27 сентября, когда клуб уступил «Брентфорду» (1:3). По итогам октября Мбемо был признан лучшим игроком АПЛ, а наставник МЮ Рубен Аморин — лучшим тренером.

«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» набрали по 18 очков, но по дополнительным показателям лондонцы занимают третье место в турнирной таблице АПЛ, МЮ — седьмое.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 24 ноября примет «Эвертон», «Тоттенхэм» днем ранее в гостях сыграет с «Арсеналом».