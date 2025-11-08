 Перейти к основному контенту
Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит в Первую лигу

Московская команда после 15 матчей занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» не вылетит из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона 2025/26, заявил журналистам главный тренер клуба Валерий Карпин.

В субботу, 8 ноября, «Динамо» дома проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2. «Бело-голубые» занимают в таблице РПЛ девятое место с 17 очками, безвыигрышная серия клуба достигла пяти матчей.

«Результат [первого круга], мягко говоря, неудовлетворительный. Какая оценка? Двойка. Или единица. Или ноль — как хотите. <...> 100% это «Динамо» не вылетит. Сто процентов! Эта команда с этими футболистами 200% не вылетит», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
