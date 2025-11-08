 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,4 x 3,35 2 2,28 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 3,15 x 3,3 2 2,3 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,3 x 3,3 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 8 x 3,85 2 1,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,5 x 4,05 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ

«Динамо» уступило «Акрону», продлив безвыигрышную серию в РПЛ до 5 матчей
Подопечные Валерия Карпина не могут победить в чемпионате России уже на протяжении пяти матчей. Команда опустилась на девятое место в турнирной таблице
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей голы забили Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У хозяев отличился Иван Сергеев (88).

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба пропустил вторую игру «Акрона» подряд из-за травмы.

«Динамо» не может победить в РПЛ уже пять матчей подряд (три поражения, две ничьи).

«Бело-голубые» набрали 17 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 18 очками поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо», «Акрон» двумя днями ранее примет «Сочи».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Акрон
Артем Дзюба фото
Артем Дзюба
спортсмен, футболист
22 августа 1988 года
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ
Спорт
В «Динамо» рассказали, когда будут бороться за чемпионство в РПЛ
Спорт
«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче 1/4 финала Кубка России
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Туристический автобус с россиянами упал с холма в Таиланде Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ Спорт, 16:15
На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя Политика, 16:13
Под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей не обнаружили Общество, 16:11
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Фильм «Алиса в Стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате Общество, 16:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 15:55
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ Политика, 15:54
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины Политика, 15:39
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников Общество, 15:35
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд Политика, 15:33
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при Спорт, 15:21