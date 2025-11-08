«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ

«Динамо» уступило «Акрону», продлив безвыигрышную серию в РПЛ до 5 матчей

Подопечные Валерия Карпина не могут победить в чемпионате России уже на протяжении пяти матчей. Команда опустилась на девятое место в турнирной таблице

Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе гостей голы забили Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У хозяев отличился Иван Сергеев (88).

Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба пропустил вторую игру «Акрона» подряд из-за травмы.

«Динамо» не может победить в РПЛ уже пять матчей подряд (три поражения, две ничьи).

«Бело-голубые» набрали 17 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 18 очками поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре подопечные Валерия Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо», «Акрон» двумя днями ранее примет «Сочи».