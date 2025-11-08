«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ
Футболисты московского «Динамо» проиграли тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2 в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе гостей голы забили Дмитрий Пестряков (62-я минута) и Стефан Лончар (80). У хозяев отличился Иван Сергеев (88).
Лучший бомбардир в истории российского футбола Артем Дзюба пропустил вторую игру «Акрона» подряд из-за травмы.
«Динамо» не может победить в РПЛ уже пять матчей подряд (три поражения, две ничьи).
«Бело-голубые» набрали 17 очков и занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 18 очками поднялся на восьмую строчку.
В следующем туре подопечные Валерия Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо», «Акрон» двумя днями ранее примет «Сочи».
