Вице-чемпион КХЛ обменял в СКА одного из своих лучших снайперов
Форвард сборной Франции Пьеррик Дюбе перешел из «Трактора» в петербургский СКА. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.
Взамен «Трактор» получил денежную компенсацию и 23-летнего защитника Никиту Смирнова.
Дюбе проводит первый сезон в чемпионате «Фонбет» — КХЛ. В 21 матче 24-летний форвард набрал 14 (7+7) очков. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров «Трактора» и третье — в списке лучших снайперов.
На счету Смирнова 11 матчей и одна заброшенная шайба.
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 матчах. СКА с 22 очками в 22 встречах расположился на девятой строчке на Западе.
