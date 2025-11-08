 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Ливерпуль 1 1,85 x 4 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,5 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Интер Милан Лацио 1 1,35 x 5,4 2 7,9 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Перу 1 1,8 x 3,35 2 5,1 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Чили 1 1,73 x 3,6 2 5,1 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Англия Сербия 1 1,3 x 5,1 2 10,5 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Ирландия Португалия 1 9 x 4,9 2 1,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Украина 1 1,2 x 6,4 2 16 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,95 x 64 2 1,27 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Женщины. Наилегчайший вес. 5 раундов Валентина Шевченко Чжан Вэйли 1 1,85 x 50 2 2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Вице-чемпион КХЛ обменял в СКА одного из своих лучших снайперов

Одного из лучших снайперов «Трактора» Пьеррика Дюбе обменяли в СКА
Пьеррик Дюбе перешел в петербургский клуб в обмен на денежную компенсацию и защитника Никиту Смирнова
Пьеррик Дюбе
Пьеррик Дюбе (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард сборной Франции Пьеррик Дюбе перешел из «Трактора» в петербургский СКА. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба КХЛ.

Взамен «Трактор» получил денежную компенсацию и 23-летнего защитника Никиту Смирнова.

Дюбе проводит первый сезон в чемпионате «Фонбет» — КХЛ. В 21 матче 24-летний форвард набрал 14 (7+7) очков. Он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров «Трактора» и третье — в списке лучших снайперов.

На счету Смирнова 11 матчей и одна заброшенная шайба.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 24 матчах. СКА с 22 очками в 22 встречах расположился на девятой строчке на Западе.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Трактор ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал»
Спорт
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА
Спорт
«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Дом детства Трампа выставили на продажу Общество, 17:52
Российская теннисистка выиграла Итоговый турнир WTA Спорт, 17:49
Замминистра обороны Горемыкин провел переговоры в Пхеньяне Политика, 17:42
В Швеции на представительство России сбросили краску с дрона Политика, 17:39
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Тоттенхэма», забив на 96-й минуте Спорт, 17:27
Литва решила взыскать с Белоруссии убытки из-за закрытой границы Политика, 17:23
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Карпин пообещал, что «Динамо» не вылетит в Первую лигу Спорт, 17:13
Лазерную систему LazerBuzz научили уничтожать дроны за 0,5 секунды Технологии и медиа, 16:56
Госдуме предложили расширить сдачу ОГЭ по двум предметам Общество, 16:51
Умер художник Павел Никонов Общество, 16:37
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Вице-чемпион КХЛ обменял в СКА одного из своих лучших снайперов Спорт, 16:26