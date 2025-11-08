 Перейти к основному контенту
Спорт
0

«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ

В 15 матчах «бело-голубые» набрали лишь 17 очков. Это слабейший показатель с 2006 года, когда у «Динамо» было 10 очков. Юрий Семин тогда покинул пост главного тренера после 15-го тура
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» во главе с Валерием Карпиным показало свой худший результат в первом круге в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) за последние 19 лет, сообщает Opta.

В субботу, 8 ноября, «Динамо» дома проиграло тольяттинскому «Акрону» со счетом 1:2.

«Динамо» набрало лишь 17 очков в 15 турах. Это слабейший показатель с 2006 года, когда Юрий Семин набрал 10 очков в первых 15 матчах во главе «бело-голубых». Тогда тренер покинул клуб после 15-го тура.

«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Динамо»

По пропущенным голам после первых 15 матчей Карпин — худший тренер «Динамо» с 2001-го года (23 — у Карпина, 26 — у Кирилла Новикова).

«Бело-голубые» занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Карпина 23 ноября дома сыграют с махачкалинским «Динамо».

Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва Валерий Карпин
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
