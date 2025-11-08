 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Акрон 1 1,37 x 5,4 2 7,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Динамо Махачкала ЦСКА 1 3,4 x 3,25 2 2,32 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Пари НН Рубин 1 2,95 x 3,2 2 2,5 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сочи Ростов 1 3,45 x 3,35 2 2,17 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Юнайтед 1 2,85 x 3,6 2 2,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Ювентус Торино 1 1,48 x 4 2 7,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Крылья Советов Зенит 1 8 x 4,7 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Локомотив Оренбург 1 1,52 x 4,6 2 5,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Спартак 1 3,2 x 3,4 2 2,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Балтика Краснодар 1 3,4 x 3,1 2 2,25 Единоборства MMA. UFC 322. Нью-Йорк. Титульный бой. Полусредний вес. 5 раундов Джек Делла Маддалена Ислам Махачев 1 3,85 x 64 2 1,28 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА

«Шанхай» — о недопуске фанатов на игру со СКА: КХЛ создает опасный прецедент
Китайский клуб КХЛ заявил, что лига «создает опасный прецедент», ведь теперь любая команда может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на пункты в регламенте об атрибутике
Фото: телеграм-канал ХК «Шанхай Дрэгонс»
Фото: телеграм-канал ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» опубликовал в своем телеграм-канале заявление по поводу скандала с недопуском некоторых болельщиков клуба на гостевой матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против петербургского СКА.

Встреча состоялась 6 ноября, СКА дома победил со счетом 3:2. Ряд болельщиков не пустили на трибуны из-за того, что у них была атрибутика, содержащая иероглифы (это были официальные джерси «Шанхая». — РБК).

В КХЛ отметили, что у сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхая» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. В лиге заявили, что действия СКА в данном случае соответствуют регламенту.

«Мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция СКА была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч «Шанхай Дрэгонс» в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену», — заявили в китайском клубе.

«Шанхай» считает, что данным заявлением КХЛ «создает опасный прецедент». «Любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике», — добавили в «Дрэгонс».

В «Шанхае» заявили, что пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, служба безопасности СКА и ДС «Ледовый Дворец», нуждаются в доработке и соответствующих изменениях. «Такое обращение со стороны «Шанхай Дрэгонс» будет направлено в адрес КХЛ в самое ближайшее время», — заключили в клубе.

«Шанхай Дрэгонс», бывший «Куньлунь Ред Стар», проводит первый сезон в КХЛ после переименования. Ребрендинг произошел в начале августа. Команда нынешний сезон проводит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. «Куньлунь» ранее с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в подмосковных Мытищах.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине

Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти

HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО

В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах

СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа

На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Шанхай Дрэгонс (бывший Куньлунь Ред Стар) ХК СКА Санкт-Петербург
Материалы по теме
В КХЛ оправдали недопуск некоторых болельщиков «Шанхая» на игру со СКА
Спорт
Аутсайдер КХЛ обыграл «Авангард» и прервал 8-матчевую серию поражений
Спорт
«Спартак» крупно проиграл чемпиону КХЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Чемпион КХЛ в составе ЦСКА перешел в «Адмирал» Спорт, 13:17
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами Политика, 13:15
В Москве началось прощание с Юрием Николаевым Общество, 13:07
Появилось видео места взрыва газа в жилом доме в Куркино Общество, 13:02
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В Англии черногорского футболиста отстранили на девять матчей за расизм Спорт, 12:42
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 12:36
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о взятии села в Днепропетровской области Политика, 12:28
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА Спорт, 12:19
Генсек НАТО призвал рассказывать жителям альянса о ядерном сдерживании Политика, 12:17
В Харькове остановили работу метро и электротранспорта Политика, 12:05