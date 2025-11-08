«Шанхай» раскритиковал КХЛ из-за недопуска фанатов на матч против СКА

Китайский клуб КХЛ заявил, что лига «создает опасный прецедент», ведь теперь любая команда может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на пункты в регламенте об атрибутике

Фото: телеграм-канал ХК «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» опубликовал в своем телеграм-канале заявление по поводу скандала с недопуском некоторых болельщиков клуба на гостевой матч регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ против петербургского СКА.

Встреча состоялась 6 ноября, СКА дома победил со счетом 3:2. Ряд болельщиков не пустили на трибуны из-за того, что у них была атрибутика, содержащая иероглифы (это были официальные джерси «Шанхая». — РБК).

В КХЛ отметили, что у сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхая» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли. В лиге заявили, что действия СКА в данном случае соответствуют регламенту.

«Мы были крайне удивлены выпущенному лигой заявлению, в котором позиция СКА была, по сути, поддержана. Это не первый выездной матч «Шанхай Дрэгонс» в текущем сезоне, до данного инцидента наши болельщики нигде не сталкивались с подобными требованиями и проблемами при проходе на арену», — заявили в китайском клубе.

«Шанхай» считает, что данным заявлением КХЛ «создает опасный прецедент». «Любой клуб теперь может не допускать болельщиков гостей на свои арены, ссылаясь на отсутствие сведений об официальной сертификации имеющейся у болельщиков атрибутики, а также отсутствие нотариально заверенного перевода надписей, расположенных на этой атрибутике», — добавили в «Дрэгонс».

В «Шанхае» заявили, что пункты регламента, на которые ссылается КХЛ, служба безопасности СКА и ДС «Ледовый Дворец», нуждаются в доработке и соответствующих изменениях. «Такое обращение со стороны «Шанхай Дрэгонс» будет направлено в адрес КХЛ в самое ближайшее время», — заключили в клубе.

«Шанхай Дрэгонс», бывший «Куньлунь Ред Стар», проводит первый сезон в КХЛ после переименования. Ребрендинг произошел в начале августа. Команда нынешний сезон проводит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. «Куньлунь» ранее с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в подмосковных Мытищах.