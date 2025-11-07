В КХЛ оправдали недопуск некоторых болельщиков «Шанхая» на игру со СКА

В КХЛ отметили, что у сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков «Шанхая» атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли

Фото: телеграм-канал ХК «Шанхай Дрэгонс»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разъяснила на своем сайте, почему некоторых болельщиков китайского клуба «Шанхай Дрэгонс» не пустили на игру регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с петербургским СКА.

Встреча состоялась 6 ноября, СКА дома победил со счетом 3:2. Ряд болельщиков не пустили на трибуны из-за того, что у них была атрибутика, содержащая иероглифы.

«Одна из задач досмотра зрителей перед матчами — недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках. У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли», — сообщили в КХЛ.

Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещенным содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен, добавили в КХЛ. В лиге также отметили, что «Шанхай» направил в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за девять минут до начала матча. «Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту», — заявили в КХЛ.

«Шанхай Дрэгонс», бывший «Куньлунь Ред Стар», проводит первый сезон в КХЛ после переименования. Ребрендинг произошел в начале августа. Команда нынешний сезон проводит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. «Куньлунь» ранее с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в подмосковных Мытищах.