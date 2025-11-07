В КХЛ оправдали недопуск некоторых болельщиков «Шанхая» на игру со СКА
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разъяснила на своем сайте, почему некоторых болельщиков китайского клуба «Шанхай Дрэгонс» не пустили на игру регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ с петербургским СКА.
Встреча состоялась 6 ноября, СКА дома победил со счетом 3:2. Ряд болельщиков не пустили на трибуны из-за того, что у них была атрибутика, содержащая иероглифы.
«Одна из задач досмотра зрителей перед матчами — недопуск на арену атрибутики, содержащей запрещенные символы, знаки или тексты, в том числе на иностранных языках. У сотрудников, осуществляющих досмотр, не было подтверждения, что имеющаяся у болельщиков атрибутика официально реализуется клубом, а перевести тексты из иероглифов самостоятельно они не могли», — сообщили в КХЛ.
Чтобы избежать возможного проноса на арену атрибутики с запрещенным содержанием, допуск этих зрителей был приостановлен, добавили в КХЛ. В лиге также отметили, что «Шанхай» направил в СКА письмо с перечнем официальной атрибутики клуба за девять минут до начала матча. «Действия хоккейного клуба СКА в данном случае соответствуют регламенту», — заявили в КХЛ.
«Шанхай Дрэгонс», бывший «Куньлунь Ред Стар», проводит первый сезон в КХЛ после переименования. Ребрендинг произошел в начале августа. Команда нынешний сезон проводит на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. «Куньлунь» ранее с 2020 года из-за пандемии коронавируса играл домашние матчи в подмосковных Мытищах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»