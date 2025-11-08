 Перейти к основному контенту
Россиянка вышла в финал Итогового турнира WTA в парном разряде

Кудерметова и бельгийка Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA в парах
Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс в решающем матче встретятся с венгеркой Тимеей Бабош и бразильянкой Луизой Стефани
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс
Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс (Фото: Matthew Stockman / Getty Images for WTA)

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде в парном разряде.

В полуфинале Кудерметова и Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6.

В решающем матче их соперницами станут венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани.

Две российские теннисистки стали чемпионками турнира WTA в Китае
Спорт
Анна Блинкова

В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс вместе выиграли Уимблдон, дошли до двух финалов на турнирах WTA 1000 и полуфинала US Open. В 2022 году они уже выигрывали Итоговый турнир в парном разряде.

В Эр-Рияде также выступала российская пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, но она проиграла все три матча на групповом этапе.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток и пар сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Теги
Иван Витченко
теннис WTA Вероника Кудерметова
