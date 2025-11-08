Россиянка вышла в финал Итогового турнира WTA в парном разряде
Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA в Эр-Рияде в парном разряде.
В полуфинале Кудерметова и Мертенс обыграли чешку Катерину Синякову и американку Тейлор Таунсенд со счетом 4:6, 7:6 (8:6), 10:6.
В решающем матче их соперницами станут венгерка Тимея Бабош и бразильянка Луиза Стефани.
В нынешнем сезоне Кудерметова и Мертенс вместе выиграли Уимблдон, дошли до двух финалов на турнирах WTA 1000 и полуфинала US Open. В 2022 году они уже выигрывали Итоговый турнир в парном разряде.
В Эр-Рияде также выступала российская пара Мирра Андреева / Диана Шнайдер, но она проиграла все три матча на групповом этапе.
Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток и пар сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»