Суд Парижа огласит решение по делу российского баскетболиста 29 октября

Даниил Касаткин подозревается в причастности к деятельности хакерской группировки и может быть экстрадирован в США

Даниил Касаткин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Суд Парижа 29 октября огласит решение по делу об экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина, который в июне был задержан во Франции по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Решение будет вынесено 29 октября», — сказал судья по окончании очередного заседания, на котором был отклонен уже третий запрос защиты спортсмена о его освобождении из тюрьмы в ожидании вынесения решения об экстрадиции.

Российского баскетболиста задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль 21 июня по запросу США. Вашингтон подозревает его в причастности к хакерской сети, которая использовала программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах. Сам Касаткин отрицает обвинения.

Касаткину 26 лет. С 2021 года он выступал за команду МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ. За время игры в МБА он дважды становился бронзовым призером Кубка России (в сезонах 2022/23 и 2024/25), провел 172 матча и набрал более 1,5 тыс. очков.