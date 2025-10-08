Соболенко сыграет с четвертой ракеткой России на «тысячнике» WTA в Ухане

Лидер рейтинга WTA в своем первом матче в Ухане одержала волевую победу над словачкой Ребеккой Шрамковой. Следующей соперницей белоруски станет Людмила Самсонова

Арина Соболенко (Фото: Wang He / Getty Images)

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай).

Во втором круге 27-летняя Соболенко обыграла словачку Ребекку Шрамкову, 68-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:3, 6:1.

Соболенко, как одна из первых восьми сеяных, стартовала в Ухане сразу со второго круга. Ее следующей соперницей станет четвертая ракетка России Людмила Самсонова (20-й номер рейтинга WTA).

Соболенко не проиграла в Ухане ни одного матча в карьере, она выиграла три последних турнира.

Из россиянок до третьего круга в Ухане дошли только Самсонова и Екатерина Александрова. Анна Калинская, Анастасия Захарова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова и Полина Кудерметова проиграли в первом круге, Мирра Андреева — во втором.

Турнир в Ухане завершится 12 октября. Он относится к категории WTA 1000, престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир. Призовой фонд соревнований составляет $3,65 млн.