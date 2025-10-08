 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Иран 1 1,45 x 4,1 2 8,5 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Россия Боливия 1 1,33 x 5 2 9,8 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Чехия Хорватия 1 3,05 x 3,3 2 2,35 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Исландия Украина 1 3 x 3,3 2 2,45 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Беларусь Дания 1 27 x 7,5 2 1,13 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Лихтенштейн 1 1,14 x 7,4 2 23 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Франция Азербайджан 1 1,02 x 22 2 70 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Португалия Ирландия 1 1,17 x 6,4 2 25 Футбол ЧМ 2026. Европа. Отборочные матчи Испания Грузия 1 1,13 x 7,7 2 26 Единоборства ММА. UFC Fight Night 261. Рио-де-Жанейро. Главный бой вечера. Лёгкий вес. 5 раундов Чарльз Оливейра Матеуш Гамрот 1 1,85 x 50 2 2 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Сделавшего покер Глушенкова признали лучшим игроком сентября в РПЛ

Футболист «Зенита» в трех матчах сентября отметился пятью голами и одной результативной передачей. Четыре мяча он забил «Оренбургу» в 10-м туре
Максим Глушенков
Максим Глушенков (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

В сентябре 26-летний футболист в трех матчах за «Зенит» отметился пятью голами и одной результативной передачей. В 10-м туре Глушенков сделал покер в игре против «Оренбурга» (5:2).

На награду лучшему игроку месяца также претендовали Бителло («Динамо», Москва), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Рустам Ятимов («Ростов»).

Глушенков завоевал вторую в карьере награду игроку месяца в РПЛ, впервые он стал лауреатом по итогам июля и августа 2024 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Зенит Максим Глушенков
Материалы по теме
«Зенит» сохранил ничью в матче РПЛ благодаря незабитому Дзюбой пенальти
Спорт
«Зенит» продлил контракт с Мантуаном
Спорт
Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Греф и Набиуллина поспорили об «игре в бадминтон в хоккейной форме» Финансы, 12:16
Эксперимент с ОГЭ снизил число выпускников без аттестатов вдвое Общество, 12:14
Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры Спорт, 12:13
Рябков заявил, что речи о продлении ДСНВ не идет Политика, 12:09
В Петербурге застрелили архитектора станции метро на глазах у дочери Общество, 12:09
Российские войска заняли Новогригоровку в Запорожской области Политика, 12:06
Предложение массовых новостроек в Москве резко снизилось Недвижимость, 12:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Рябков назвал исчерпанным импульс к урегулированию, заданный на Аляске Политика, 12:01
Как данные о поведении покупателей могут стать активом для компаний РБК Компании, 12:00
Облигации Амурской области: чем они интересны инвестору #всенабиржу!, 11:58
Мы оценили Lamborghini Revuelto. Этот гиперкар против законов физики Авто, 11:57
Суд в Москве арестовал мужчину на 10 суток за татуировку «черное солнце» Общество, 11:53
В Курске выбрали нового мэра Политика, 11:48
Почему мегаполису важен производственный потенциал Отрасли, 11:37