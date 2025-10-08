Сделавшего покер Глушенкова признали лучшим игроком сентября в РПЛ
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал обладателем награды лучшему игроку месяца в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
В сентябре 26-летний футболист в трех матчах за «Зенит» отметился пятью голами и одной результативной передачей. В 10-м туре Глушенков сделал покер в игре против «Оренбурга» (5:2).
На награду лучшему игроку месяца также претендовали Бителло («Динамо», Москва), Манфред Угальде («Спартак»), Эгаш Касинтура («Ахмат») и Рустам Ятимов («Ростов»).
Глушенков завоевал вторую в карьере награду игроку месяца в РПЛ, впервые он стал лауреатом по итогам июля и августа 2024 года.
