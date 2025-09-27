Покер Глушенкова помог «Зениту» разгромить «Оренбург»

Встреча завершилась со счетом 5:2. Петербургский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ

Фото: телеграм-канал ФК «Зенит»

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли «Оренбург» со счетом 5:2 в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Покер сделал полузащитник сборной России Максим Глушенков (22, 34, 77 и 90+2-я минуты).

Сначала Глушенков перекинул вратаря после выхода один на один, затем забил красивым ударом из-за пределов штрафной, потом добил мяч в пустые ворота после того, как голкипер справился с ударом Андрея Мостового, и в концовке снова перекинул вратаря.

Еще один гол у «Зенита» забил Александр Соболев (74-я минута) — первым же касанием после выхода на замену. У «Оренбурга» отличились Эмил Ценов (83) и Владислав Камилов (88).

Последний раз покер в РПЛ делали в прошлом сезоне: Хуан Боселли забил четыре гола в составе «Пари НН» в матче с «Крыльями Советов» (5:2) в 28-м туре.

«Зенит» набрал 19 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Впереди московский «Локомотив» и «Краснодар» (по 20). «Оренбург» с семью очками расположился на 13-й строчке.

В следующем туре «Зенит» 4 октября в гостях сыграет с «Акроном», «Оренбург» днем позже примет «Ростов».