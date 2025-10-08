 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Овечкин рассказал о своей готовности к нового сезону НХЛ

Овечкин — о новом сезоне НХЛ: «Становится все сложнее, но я все еще люблю игру»
Российский форвард «Вашингтона» заявил, что в 40 лет он по-прежнему полон энтузиазма и собирается достичь отметки в 900 заброшенных шайб в карьере в НХЛ
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин перед стартом нового сезона НХЛ заявил, что с каждым годом ему становится все тяжелее, но он все еще полон энтузиазма.

«Конечно, становится все сложнее и сложнее, ведь тебе 40 лет, и твое тело может чувствовать себя не так хорошо. Но, слава богу, я чувствую себя неплохо и готов к новому сезону. Я в предвкушении, я все еще люблю игру, и, самое главное, я все еще получаю удовольствие», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Звездные новички в НХЛ. Кто из россиян может стать сенсацией сезона
Спорт
Российские хоккеисты Александр Никишин и Иван Демидов&nbsp;

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов и 1491 матчей.

«Думаю, 1500 игр — это важно, но 900 шайб еще никто не забрасывал. Так что это будет очень интересно, это будет большая цифра», — добавил Овечкин.

«Вашингтон» в ночь на 9 октября в первом матче нового сезона примет «Бостон Брюинз».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

