Роналду заработает рекордные €418 млн по новому контракту с «Ан-Насром»

Сколько заработает Криштиану Роналду по новому рекордному контракту

Португальский нападающий за еще два сезона в составе саудовского «Ан-Насра» получит €418 млн

Фото: ФК «Ан-Наср»

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который продлил контракт с саудовским «Ан-Насром» до 2027 года, заработает по новому соглашению €418 млн. Это рекордное соглашение в истории мирового футбола, сообщает The Sun.

Роналду, пятикратному обладателю «Золотого мяча», 40 лет. В «Ан-Насре» он выступает с 2023 года, по предыдущему контракту форвард получил €406 млн. Португалец уже три года подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии Forbes.

В составе клуба из Эр-Рияда португалец не смог выиграть ни одного значимового трофея. Всего забил 93 мяча в 105 матчах за саудовскую команды.

На протяжении карьеры Роналду также выступал за лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

На счету Роналду 221 игра и 138 голов в составе сборной Португалии. Он является чемпионом Европы (2016) и двукратным победителем Лиги наций УЕФА.