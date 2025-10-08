«Флорида» Бобровского с победы стартовала в новом сезоне НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» одержал домашнюю победу в стартовом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) над «Чикаго Блэкхокс». Встреча завершилась победой со счетом 3:2.
В составе «Пантерз» заброшенными шайбами отметились Эй Джей Грир (12-я минута), Картер Верхаге (15), Йеспер Боквист (50). У проигравших голами отметились Фрэнк Назар (11) и Теуво Теравайнен (22).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 17 бросков из 19. Защитник «Пантерз» Дмитрий Куликов нанес один бросок в створ ворот.
В первом периоде между собой подрались Грир и капитан «Чикаго» Ник Фолиньо.
Матч между «Флоридой» и «Чикаго» стал первым в сезоне 2025/26 НХЛ. Перед началом встречи состоялась церемония поднятия стяга в честь победы «Флориды» в Кубке Стэнли — 2025.
«Флорида» в следующем матче 10 октября проведет домашнюю встречу с «Филадельфия Флайерз», а «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Бостон Брюинз».
