В КХЛ отреагировали на слова Романа Ротенберга о дискриминации

Валерий Каменский предположил, что обвинения со стороны главного тренера СКА связаны с эмоциями после тяжелой игры, а также пообещал поздравить его, когда у него будет «какой-либо рекорд»

Роман Ротенберг (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга, ранее обвинившего хоккейную лигу в дискриминации по национальному признаку. Как передает «Советский спорт», функционер предположил, что реакция наставника петербургской команды могла быть обусловлена эмоциями после тяжелой игры.

«Я не понимаю, при чем здесь национальные признаки. Многие тренеры проводят 200 матчей. Может быть, здесь есть небольшое упущение лиги, но национальные признаки здесь вообще ни при чем. У нас играют и канадцы, и американцы, шведы, финны и словаки. Дискриминации нет. Я считаю, что 200 — простой результат, это не 1000 или 500 матчей. Не знаю, зачем обращать на это внимание. Может, у него были просто эмоции после тяжелой игры, которую они выиграли», — пояснил Каменский в интервью изданию.

Вице-президент КХЛ также отметил, что когда у Ротенберга будет «какой-либо рекорд», то лига его поздравит.

В понедельник, 7 октября, после матча между СКА и «Локомотивом», завершившимся со счетом 4:3 в пользу первых, главный тренер петербуржцев пожаловался на «дискриминацию по национальному признаку». Он объяснил свои обвинения тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейной, 200-й игрой в лиге, тогда как хоккеист ярославцев Александр Радулов получил поздравления с 250-й заброшенной шайбой.