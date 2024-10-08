Роман Ротенберг увидел в отказе КХЛ поздравить его дискриминацию
Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на «дискриминацию по национальному признаку» из-за того, что КХЛ не поздравила его с юбилейной 200-й игрой, а хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова — поздравила с 250-м голом.
«Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно», — сказал Ротенберг.
Матч СКА — «Локомотив» состоялся 7 октября и завершился победой петербургского клуба со счетом 3:4. В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков, Александр Никишин и — дважды — Сергей Плотников. У их противников отметились Максим Березкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.
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