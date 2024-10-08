 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Роман Ротенберг увидел в отказе КХЛ поздравить его дискриминацию

Главный тренер СКА посчитал дискриминацией то, что КХЛ не поздравила его с двухсотой игрой, но отметила достижение спортсмена команды противника. СКА вчера обыграл «Локомотив»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на «дискриминацию по национальному признаку» из-за того, что КХЛ не поздравила его с юбилейной 200-й игрой, а хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова — поздравила с 250-м голом.

«Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно», — сказал Ротенберг.

Матч СКА — «Локомотив» состоялся 7 октября и завершился победой петербургского клуба со счетом 3:4. В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков, Александр Никишин и — дважды — Сергей Плотников. У их противников отметились Максим Березкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Андрей Гатинский
Роман Ротенберг ХК СКА Санкт-Петербург Локомотив дискриминация
Материалы по теме
СКА победил лидера КХЛ в 200-м матче с Романом Ротенбергом
Спорт
Роман Ротенберг предложил судье поспорить на $1 млн во время матча КХЛ
Спорт
Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей из-за Индии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Зеленский пообещал опубликовать «план победы» после его усиленияПолитика, 00:23
Роман Ротенберг увидел в отказе КХЛ поздравить его дискриминациюСпорт, 00:11
РЖД предложили отказаться от соглашений с угольщиками на вывоз топливаБизнес, 00:01
Крупный бизнес перечислил сложности при найме мигрантовЭкономика, 00:00
Миранчук покоряет Америку. Как россияне сыграли за границейСпорт, 00:00
Центробанк объявил о старте «Монетной недели»Финансы, 07 окт, 23:50
FT сообщила о смене настроений в Киеве по поводу переговоров с РоссиейПолитика, 07 окт, 23:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла мать Уитни Хьюстон певица СиссиОбщество, 07 окт, 23:30
Сумма замороженных в Нидерландах российских активов сократилась в 7 разПолитика, 07 окт, 23:21
От Индии до Бразилии: в чем причина провала «индийского Twitter»Отрасли, 07 окт, 23:08
Армения на Совете глав МИД стран СНГ не подписала два документаПолитика, 07 окт, 22:58
Росавиация отозвала сертификат на техобслуживание у «Витязь-Аэро»Бизнес, 07 окт, 22:55
Посол Израиля призвала «освободить Ливан из заложников «Хезболлы»Политика, 07 окт, 22:41
Грузия назвала приоритетами мир с Россией и партнерство с НАТОПолитика, 07 окт, 22:23