Роман Ротенберг увидел в отказе КХЛ поздравить его дискриминацию

Главный тренер СКА посчитал дискриминацией то, что КХЛ не поздравила его с двухсотой игрой, но отметила достижение спортсмена команды противника. СКА вчера обыграл «Локомотив»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг пожаловался на «дискриминацию по национальному признаку» из-за того, что КХЛ не поздравила его с юбилейной 200-й игрой, а хоккеиста «Локомотива» Александра Радулова — поздравила с 250-м голом.

«Наверное, надо обратиться к руководству лиги, чтобы тренеров уважали, и должно все быть справедливо, честно. Не должно быть дискриминации по национальному признаку. Давайте вместе работать, чтобы все было у нас правильно и честно», — сказал Ротенберг.

Матч СКА — «Локомотив» состоялся 7 октября и завершился победой петербургского клуба со счетом 3:4. В составе СКА шайбы забросили Захар Бардаков, Александр Никишин и — дважды — Сергей Плотников. У их противников отметились Максим Березкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.