Андрес Иньеста опубликовал прощальное видео перед завершением карьеры
Чемпион мира 2010 года и двукратный победитель Евро в составе сборной Испании Андрес Иньеста, который собирается завершить карьеру в 40 лет, опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) прощальное видео.
В ролике работавшие с полузащитником тренеры Хосеп Гвардиола, Висенте дель Боске, Луи ван Гал и Луис Энрике вспоминают о профессиональных и личностных качествах футболиста.
В комментарии к видео Иньеста написал: «Игра продолжается. 8 октября 2024 года».
Как отмечает AS, во вторник, 8 октября, Иньеста подтвердит завершение карьеры и сообщит о дальнейших планах.
О планах полузащитника завершить карьеру стало известно 1 октября.
Большую часть карьеры Иньеста провел в «Барселоне», с которой девять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза победил в Лиге чемпионов. Потом полузащитник отправился в японский «Виссел Кобе», а прошлый сезон провел в «Эмирейтс» (ОАЭ).
В сборной Испании Иньеста провел 131 матч и забил 14 голов.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым
Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды
Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе
ВГТРК подверглась хакерской атаке
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов