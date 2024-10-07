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Андрес Иньеста опубликовал прощальное видео перед завершением карьеры

Чемпион мира Иньеста опубликовал прощальное видео перед завершением карьеры
В видеоролике Гвардиола, дель Боске, ван Гал и Энрике вспоминают о работе с Иньестой. AS пишет, что полузащитник во вторник объявит о завершении карьеры и дальнейших планах
Андрес Иньеста
Андрес Иньеста (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Чемпион мира 2010 года и двукратный победитель Евро в составе сборной Испании Андрес Иньеста, который собирается завершить карьеру в 40 лет, опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) прощальное видео.

В ролике работавшие с полузащитником тренеры Хосеп Гвардиола, Висенте дель Боске, Луи ван Гал и Луис Энрике вспоминают о профессиональных и личностных качествах футболиста.

В комментарии к видео Иньеста написал: «Игра продолжается. 8 октября 2024 года».

Как отмечает AS, во вторник, 8 октября, Иньеста подтвердит завершение карьеры и сообщит о дальнейших планах.

Иньеста решил объявить о завершении карьеры футболиста
Спорт
Андрес Иньеста

О планах полузащитника завершить карьеру стало известно 1 октября.

Большую часть карьеры Иньеста провел в «Барселоне», с которой девять раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза победил в Лиге чемпионов. Потом полузащитник отправился в японский «Виссел Кобе», а прошлый сезон провел в «Эмирейтс» (ОАЭ).

В сборной Испании Иньеста провел 131 матч и забил 14 голов.

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Анна Сатдинова
Футбол Андрес Иньеста ФК Барселона сборная Испании по футболу
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