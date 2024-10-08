Циципас заявил об изменении отношения к Даниилу Медведеву
Греческий спортсмен Стефанос Циципас заявил на пресс-конференции турнира ATP Masters 1000 в Шанхае, что россиянин Даниил Медведев является уникальным теннисистом.
«В его игре есть много интересных вещей, которые он привносит, которые сильно отличаются от других игроков. <...> Думаю, что это делает его уникальным теннисистом. Ведь часто не увидишь таких, как он. Это придает теннису разнообразие», — сказал Циципас.
Циципас заявил, что теперь уважает Медведева «гораздо больше, чем раньше». «У нас было несколько жарких столкновений на корте, но все разрешилось. У нас было время поговорить и прийти к пониманию», — сказал он.
По словам греческого теннисиста, он был совершенно неправ, когда в прошлом называл игру Медведева плохой.
Медведев и Циципас встретятся в матче 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае. Игра состоится 9 октября.
Россиянин ведет в личном противостоянии с Циципасом со счетом 9-4.
28-летний Медведев занимает пятое место в мировом рейтинге, на его счету 20 титулов на турнирах ATP. 26-летний Циципас (12-е место) выиграл 11 турниров ATP за карьеру, дважды дошел до финала турниров «Большого шлема» (Roland Garros-2021 и Australian Open-2023).
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