Грузинский чемпион UFC вызвал Махачева на бой
Грузинский чемпион UFC в полулегком весе, представляющий Испанию Илия Топурия вызывал на бой обладателя пояса в легком дивизионе Ислама Махачева. Об этом спортсмен написал в социальной сети X (ранее Twitter).
«Мне не нужно пересекать черту, но, похоже, что дети, которые тусуются с тобой, пытаются пересечь черту, за которую не смогут вернуться. Давай оставим детей в стороне и решим это по-взрослому в октагоне в 2025 году», — написал Топурия в социальных сетях.
В начале октября Топурия заявил, что победит Махачева в уличной драке. Также он обвинил чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в употреблении допинга. В ответ Махачев заявил, что если Топурия «будет продолжать в том же духе, то может доиграться».
На счету Махачева 26 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. В июне он победил удушающим приемом американца Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории.
27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC. На октябрьском турнире UFC 308 в Абу-Даби непобежденный спортсмен проведет первую защиту титула в бою против американца Макса Холлоуэя.
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