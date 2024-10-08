Грузинский чемпион UFC вызвал Махачева на бой

Илия Топурия заявил, что хочет провести поединок против Ислама Махачева в 2025-м году

Ислам Махачев (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Грузинский чемпион UFC в полулегком весе, представляющий Испанию Илия Топурия вызывал на бой обладателя пояса в легком дивизионе Ислама Махачева. Об этом спортсмен написал в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мне не нужно пересекать черту, но, похоже, что дети, которые тусуются с тобой, пытаются пересечь черту, за которую не смогут вернуться. Давай оставим детей в стороне и решим это по-взрослому в октагоне в 2025 году», — написал Топурия в социальных сетях.

В начале октября Топурия заявил, что победит Махачева в уличной драке. Также он обвинил чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова в употреблении допинга. В ответ Махачев заявил, что если Топурия «будет продолжать в том же духе, то может доиграться».

На счету Махачева 26 побед в ММА при одном поражении в 2015 году. В июне он победил удушающим приемом американца Дастина Порье, после чего заявил, что ему не так интересно защищать титул и он хочет подраться за пояс в полусредней категории.

27-летний Топурия выиграл все свои 15 поединков в ММА и впервые в карьере завоевал чемпионский титул UFC. На октябрьском турнире UFC 308 в Абу-Даби непобежденный спортсмен проведет первую защиту титула в бою против американца Макса Холлоуэя.