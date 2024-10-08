Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Морозова

Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова в возрасте 94 лет

Наталья Морозова выиграла золотые медали чемпионатов Европы по академической гребле в четверках распашных с рулевым в 1954 и 1955 годах. Она умерла в возрасте 94 лет

Фото: Igor Kritskiy / Global Look Press

Двукратная чемпионка Европы по академической гребле Наталья Морозова умерла на 95-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Морозова является двукратной чемпионкой Европы (1954, 1955) в четверках распашных с рулевым. Также пять раз она становилась пятикратной чемпионкой СССР.

Она была блокадницей. В 1944 году в возрасте 14 лет Морозову эвакуировали в Заполярье. За свой труд она получила две медали — «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».