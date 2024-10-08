Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Морозова
Двукратная чемпионка Европы по академической гребле Наталья Морозова умерла на 95-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.
«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.
Морозова является двукратной чемпионкой Европы (1954, 1955) в четверках распашных с рулевым. Также пять раз она становилась пятикратной чемпионкой СССР.
Она была блокадницей. В 1944 году в возрасте 14 лет Морозову эвакуировали в Заполярье. За свой труд она получила две медали — «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов