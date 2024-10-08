 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Морозова

Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова в возрасте 94 лет
Наталья Морозова выиграла золотые медали чемпионатов Европы по академической гребле в четверках распашных с рулевым в 1954 и 1955 годах. Она умерла в возрасте 94 лет
Фото: Igor Kritskiy / Global Look Press
Фото: Igor Kritskiy / Global Look Press

Двукратная чемпионка Европы по академической гребле Наталья Морозова умерла на 95-м году жизни, об этом сообщает пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Федерация гребного спорта России выражает глубокие соболезнования родным и близким Натальи Владимировны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мира
Спорт
Йохан Нескенс

Морозова является двукратной чемпионкой Европы (1954, 1955) в четверках распашных с рулевым. Также пять раз она становилась пятикратной чемпионкой СССР.

Она была блокадницей. В 1944 году в возрасте 14 лет Морозову эвакуировали в Заполярье. За свой труд она получила две медали — «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Альвина Цаканян
академическая гребля
Материалы по теме
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мира
Спорт
Призер чемпионата мира по легкой атлетике умер в 26 лет
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
«Аврора» пошла в b2c: как бизнесу создавать приложения для российской ОСPro, 12:36
Иск Минобороны к ВСК оказался связан с претензиями Счетной палатыПолитика, 12:35
Блогера Дмитрия Портнягина отпустили из-под домашнего арестаОбщество, 12:29
Посольство рассказало, как нашли погибших в Непале альпинистовОбщество, 12:26
Экс-следователю вынесли приговор за самую большую взятку в истории РоссииОбщество, 12:25
Автодилер «Рольф» сообщил о планах провести IPO в 2025-2026 годахИнвестиции, 12:21
РСПП попросит признать безнадежными непокрываемые из-за санкций долгиБизнес, 12:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Стала известна причина гибели альпинистов на горе в НепалеОбщество, 12:16
Минобороны сообщило о взятии Золотой Нивы в ДонбассеПолитика, 12:13
Не магия, а маркетинг: 5 инструментов от Игоря Манна для буста продажPro, 12:09
Экономика и офисы: как инфляция влияет на рынок недвижимостиРБК Компании, 12:00
Автомобиль вылетел с набережной в реку на юге МосквыОбщество, 11:59
Умерла двукратная чемпионка Европы по гребле МорозоваСпорт, 11:52
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 11:40