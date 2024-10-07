Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мира Йохан Нескенс

Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мира

Йохан Нескенс выступал за «Аякс» и «Барселону» и дважды доходил со сборной Нидерландов до финалов на чемпионатах мира. Он умер в возрасте 73 лет

Йохан Нескенс (Фото: imago sportfotodienst / Global Look Press)

Бывший полузащитник сборной Нидерландов, «Барселоны» и «Аякса» Йохан Нескенс скончался 6 октября на 74-м году жизни в Алжире, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB).

Нескенс впервые сыграл за сборную в 19 лет, а всего провел за команду 49 матчей, в которых забил 17 голов. Нескенс играл в финалах чемпионатов мира 1974 и 1978 годов, где голландцы уступили, соответственно, сборным ФРГ и Аргентины.

В финале ЧМ-1974 (1:2) Нескенс забил единственный гол голландцев с пенальти.

С «Аяксом» Нескенс дважды становился чемпионом Нидерландов (1972, 1973 годы) и трижды побеждал в Кубке европейских чемпионов (ныне Лига чемпионов). С «Барселоной» он выиграл Кубок Испании и Кубок обладателей кубков (1978). В 1979 году Нескенс уехал играть за «Нью-Йорк Космос», а завершил карьеру в Швейцарии.

В качестве тренера бывший полузащитник работал в сборных Нидерландов, Австралии (в обеих был помощником Гуса Хиддинка), «Барселоне» и других командах.