Грузинский одноклубник Миранчука и Месси номинированы на приз MLS
MLS объявила список номинантов на приз самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщила лига на официальном сайте.
В голосовании учитывались футболисты, которые провели на поле не менее тысячи минут в сезоне. Всего в списке 34 спортсмена.
В перечень попали в том числе Лионель Месси и Луис Суарес из «Интер Майами», одноклубник Алексея Миранчука Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто»), Роман Бюрки («Сент-Луис»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).
Кроме того, проходит голосование за награды лучшему тренеру, защитнику, вратарю, молодому футболисту, главному арбитру и ассистенту судьи, а также за призы за камбэк года и участие в благотворительной деятельности.
В прошлом сезоне Месси претендовал на звание MVP регулярного чемпионата, однако не попал в финальную тройку.
В нынешнем сезоне в активе 37-летнего Месси в 18 матчах чемпионата 17 голов и 15 результативных передач. 29-летний Лобжанидзе забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 29 матчах.
Голосование пройдет с 7 по 21 октября, после завершения регулярного сезона MLS.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Минцифры запретит анонимные рекламные звонки
Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ
Эксперты оценили рост цен на такси
СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар
Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе
Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири
С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?
Что определяет цену на водку в России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов