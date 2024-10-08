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Грузинский одноклубник Миранчука и Месси номинированы на приз MLS

Грузинский одноклубник Миранчука и Месси номинированы на приз лучшему игроку MLS
MLS объявила список номинантов на приз MVP регулярного чемпионата. В голосовании учитывали футболистов, которые провели на поле не менее тысячи минут в сезоне. Всего в списке 34 спортсмена
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: Reuters)

MLS объявила список номинантов на приз самому ценному игроку (MVP) по итогам регулярного чемпионата. Об этом сообщила лига на официальном сайте.

В голосовании учитывались футболисты, которые провели на поле не менее тысячи минут в сезоне. Всего в списке 34 спортсмена.

В перечень попали в том числе Лионель Месси и Луис Суарес из «Интер Майами», одноклубник Алексея Миранчука Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Федерико Бернардески («Торонто»), Роман Бюрки («Сент-Луис»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Факундо Торрес («Орландо Сити»).

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Алексей Миранчук

Кроме того, проходит голосование за награды лучшему тренеру, защитнику, вратарю, молодому футболисту, главному арбитру и ассистенту судьи, а также за призы за камбэк года и участие в благотворительной деятельности.

В прошлом сезоне Месси претендовал на звание MVP регулярного чемпионата, однако не попал в финальную тройку.

В нынешнем сезоне в активе 37-летнего Месси в 18 матчах чемпионата 17 голов и 15 результативных передач. 29-летний Лобжанидзе забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 29 матчах.

Голосование пройдет с 7 по 21 октября, после завершения регулярного сезона MLS.

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