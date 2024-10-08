 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Погибшая в Испании триатлонистка из России в воде подала сигнал о помощи

Организаторы Ironman: российская триатлонистка Смирнова умерла в машине скорой
Елена Смирнова 6 октября во время заплыва подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде. 41-летнюю спортсменку доставили в медпункт, однако она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Российская триатлонистка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнования Ironman в Калелье (недалеко от Барселоны) 6 октября, скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Об этом «РИА Новостям» сообщили организаторы турнира.

«Во время заплыва спортсменка подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде, которая быстро доставила ее в медпункт. Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу», — сообщили организаторы.

Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне
Спорт
Фото:David Goldman - Pool / Getty Images

Организаторы Ironman поблагодарили команду по безопасности на воде и волонтеров и выразили соболезнования родным Смироновй. «Из уважения к спортсменке и ее семье мы пока воздержимся от дальнейших комментариев», — добавили организаторы.

В Федерации триатлона России заявили, что окажут помощь семье 41-летней спортсменки. «Результаты вскрытия позволят сделать точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, участвовавшей в подобных соревнованиях уже четыре года», — говорится в заявлении.

Соревнования с участием более 3 тыс. человек прошли в минувшие выходные. В Калелье спортсмены должны были проплыть 3,86 км в море, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
триатлон Барселона
Материалы по теме
Российская триатлонистка утонула на соревнованиях Ironman в Барселоне
Спорт
Дочь Шойгу переизбрали президентом Федерации триатлона России
Спорт
Триатлон на Паралимпиаде пройдет в один день из-за качества воды в Сене
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
МИД заявил о подготовке НАТО к военному столкновению с РоссиейПолитика, 11:03
Пациенты попросили включить 4 препарата от рака в список жизненно важныхОбщество, 11:00
Что альпинисты рассказывали о походе, закончившемся их гибельюОбщество, 10:59
Проклятие эффективности: как разобщенность сломала Sony и банк UBSPro, 10:58
Мишустин утвердил свободную экономическую зону в приграничье с УкраинойЭкономика, 10:56
В Белоруссии еще 45 человек заподозрили в заговоре по свержению ЛукашенкоПолитика, 10:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 10:50
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Озон Фармацевтика» объявила о планах провести IPO на Мосбирже в октябреИнвестиции, 10:38
Жителей Ганы призвали воздержаться от секса и поцелуев из-за оспы обезьянОбщество, 10:35
Футболист «Спартака» раскрыл свои ежемесячные траты в МосквеСпорт, 10:30
Зачем ИИ-поисковику от выходцев из Индии понадобились $250 млнОтрасли, 10:28
Politico узнала о подготовке французской армии к противостоянию с РоссиейПолитика, 10:28
Александр Яковенко покинет пост ректора Дипломатической академииОбщество, 10:27
Как защищать себя и бизнес, если вы попали в уголовное делоPro, 10:21