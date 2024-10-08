Погибшая в Испании триатлонистка из России в воде подала сигнал о помощи

Елена Смирнова 6 октября во время заплыва подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде. 41-летнюю спортсменку доставили в медпункт, однако она скончалась в карете скорой помощи по дороге в больницу

Фото: Reuters

Российская триатлонистка Елена Смирнова, участвовавшая в соревнования Ironman в Калелье (недалеко от Барселоны) 6 октября, скончалась по пути в больницу в машине скорой помощи. Об этом «РИА Новостям» сообщили организаторы турнира.

«Во время заплыва спортсменка подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде, которая быстро доставила ее в медпункт. Несмотря на все усилия врачей, спортсменка скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу», — сообщили организаторы.

Организаторы Ironman поблагодарили команду по безопасности на воде и волонтеров и выразили соболезнования родным Смироновй. «Из уважения к спортсменке и ее семье мы пока воздержимся от дальнейших комментариев», — добавили организаторы.

В Федерации триатлона России заявили, что окажут помощь семье 41-летней спортсменки. «Результаты вскрытия позволят сделать точные выводы о причинах смерти опытной спортсменки, участвовавшей в подобных соревнованиях уже четыре года», — говорится в заявлении.

Соревнования с участием более 3 тыс. человек прошли в минувшие выходные. В Калелье спортсмены должны были проплыть 3,86 км в море, проехать на велосипеде 180 км и пробежать 42,2 км.