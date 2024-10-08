Юран рассказал об угрозах на Украине из-за решения выступать за Россию
Бывший футболист сборных СССР и России Сергей Юран в интервью на YouTube-канале Tatarka FM рассказал, что ему поступали угрозы с Украины из-за решения выступать за сборную России после распада Советского Союза.
«Потом пошли угрозы, когда я уже отказался официально и принял приглашение России. Мне письма показывали родители, когда я приезжал. Они даже говорили иногда: «Может, не приедешь? Тут опять письмо пришло». Писали, что в военное время за такое расстреливают, что я предатель», — рассказал Юран.
Юран признался, что ему было очень сложно понять разделение стран и он всегда считал, что украинцы и русские — это один народ.
55-летний Юран является уроженцем Луганска и воспитанником местной «Зари».
В качестве игрока помимо «Зари» он выступал за киевское «Динамо», португальские «Бенфику» и «Порту», московский «Спартак», английский «Миллуолл», немецкие «Фортуну» и «Бохум», а также австрийский «Штурм».
В составе сборной СССР Юран сыграл 12 матчей, в которых забил два гола. Также на его счету 25 игр в составе сборной России, за которую он отметился пятью забитыми мячами.
В качестве тренера Юран работал в «Спартаке» (помощником главного тренера), ставропольском «Динамо», «Шиннике», «Химках», «Сибири», «Балтике», «Зорком», «СКА-Хабаровск» и «Пари НН». В настоящий момент специалист находится без клуба.
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