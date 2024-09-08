Андрей Кириленко назвал Маслякова легендой

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) напомнил, что Александр Масляков воспитал несколько поколений, включая самых талантливых юмористов

Александр Масляков (Фото: Pravda Komsomolskaya)

Телеведущий Александр Масляков был настоящей легендой, заявил «РБК Спорт» глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который неоднократно входил в жюри КВН.

«Могу сказать о нем только добрые слова. Легенда, основатель. КВН — одно из лучших юмористических шоу у нас в стране. Воспитал несколько поколений, включая самых талантливых юмористов», — сказал Кириленко.

Многолетний ведущий КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года. Причина смерти неизвестна.

В 1964 году начал работу на телевидении, вел передачи «Алло, мы ищем таланты!», «Веселые ребята», «12-й этаж», «Песня года» и другие. Был первым ведущим передачи «Что? Где? Когда?».

Стал постоянным ведущим, руководителем и режиссером юмористической игры КВН с 1964 года. Продолжал вести игры на постоянной основе до 2022 года.

Кириленко в составе национальной команды является обладателем золотых медалей чемпионата Европы 2007 года, бронзовых медалей чемпионата Европы 2011 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.