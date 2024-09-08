Тутберидзе оплатит весь долг 12-летней фигуристки перед Плющенко

Тренерская группа Этери Тутберидзе проведет открытую тренировку, вырученные средства от которой пойдут на закрытие долга Арины Парсеговой. Тренер поблагодарила главу ФФККР, который дал согласие на проведение мероприятия

Этери Тутберидзе (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Тренерская группа тренера Этери Тутберидзе погасит весь долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко независимо от выручки средств, собранных с открытой тренировки. Об этом Тутберидзе сообщила на своей странице в Instagram (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Долг Арины Парсеговой будет закрыт полностью независимо от заработанной̆ суммы на нашей̆ открытой̆ тренировке. Мы благодарны Федерации фигурного катания России в лице Когана Александра Ильича, который сразу дал нам полное согласие на проведение этого мероприятия», — написала Тутберидзе.

Открытая тренировка пройдет 9 сентября в Ясенево. В ней примут участие Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы. Стоимость билетов на открытую тренировку составляет 10 тыс. руб.

Никулинский районный суд города Москвы 2 сентября удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» к ушедшей из академии Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн руб.

12-летняя Парсегова ушла из академии «Ангелы Плющенко» в школу Этери Тутберидзе еще в мае 2023 года. В начале июня 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки, Наталью Парсегову, иск в Никулинский суд Москвы. Яна Рудковская в телеграм-канале тогда заявила, что если бы Арина занималась в «Ангелах Плющенко» весь срок действия договора, то расходы несла бы только школа, но в ситуации с Парсеговой ее мать «должна возместить сумму за девять с половиной месяцев».

Мать фигуристки заявила, что первое время самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Спонсор по рекламному соглашению направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение. То есть, по ее утверждению, услуги, выплаты за которые добивалась академия, уже были оплачены.

Кроме того, женщина говорила, что была вынуждена перевести юную спортсменку в другую школу в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой ученицы школы, а также травмы ребенка.

Сторона Парсеговой подала к «Ангелам Плющенко» встречный иск.