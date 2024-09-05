Рудковская резко отреагировала на идею об открытой тренировке Тутберидзе

Тренерская группа Этери Тутберидзе проведет открытую тренировку, часть вырученных денег с которой пойдет на закрытие долга 12-летней фигуристки перед академией Плющенко

Яна Рудковская (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Яна Рудковская резко отреагировала на обещание Этери Тутберидзе частично погасить долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко за счет средств, собранных на открытой тренировке. В своем телеграм-канале супруга Плющенко назвала инициативу Тутберидзе «нестандартным PR-ходом» и возможностью «срубить денежек».

«Гениальный ход придумали пиарщики ТимТутберидзе — и денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, 2 пишем, 3 в уме. Да еще и очередной нестандартный PR-ход замутить! Ни один околоспортивный ресурс не устоит и афишу опубликует», — написала Рудковская.

Рудковская предположила, что аренду и коммунальные расходы ледового дворца в Ясенево, где пройдет отрытая тренировка, оплатит государство, которое также «наверняка» покрывает зарплаты тренеров и не требует налогов с абонементов, купленных родителями.

«Неужели из всех этих сэкономленных денег ТимТутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — подытожила продюсер.

В четверг, 5 сентября, стало известно, что тренерская группа Этери Тутберидзе проведет отрытую тренировку, чтобы частично оплатить долг 12-летней спортсменки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко. В мероприятии, запланированном на 9 сентября, примут участие Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы. Стоимость билетов на открытую тренировку составляет 10 тыс. руб.

Арина Парсегова покинула академию «Ангелы Плющенко» в мае 2023 года, перейдя в школу Этери Тутберидзе. В начале лета 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки, Наталью Парсегову, иск в Никулинский суд Москвы, который 2 сентября удовлетворил исковые требования к Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн руб.

При этом мать спортсменки заявляла, что сначала самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Согласно рекламному соглашению, он направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение. То есть, по ее утверждению, услуги, выплаты за которые добивалась академия, уже были оплачены.

Плюс ко всему Парсегова отмечала, что была вынуждена перевести юную спортсменку в другую школу, в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой ученицы школы, а также травмы дочери.

Сторона Парсеговой также подала к «Ангелам Плющенко» встречный иск.