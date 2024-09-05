Рудковская резко отреагировала на идею об открытой тренировке Тутберидзе
Яна Рудковская резко отреагировала на обещание Этери Тутберидзе частично погасить долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко за счет средств, собранных на открытой тренировке. В своем телеграм-канале супруга Плющенко назвала инициативу Тутберидзе «нестандартным PR-ходом» и возможностью «срубить денежек».
«Гениальный ход придумали пиарщики ТимТутберидзе — и денежек срубить (шутка ли — в продаже 462 билета по 10 тыс. рублей! За одну тренировку получить почти 5 миллионов!), и своему спортсмену за счет своих фанатов публично помочь. Как говорится, 2 пишем, 3 в уме. Да еще и очередной нестандартный PR-ход замутить! Ни один околоспортивный ресурс не устоит и афишу опубликует», — написала Рудковская.
Рудковская предположила, что аренду и коммунальные расходы ледового дворца в Ясенево, где пройдет отрытая тренировка, оплатит государство, которое также «наверняка» покрывает зарплаты тренеров и не требует налогов с абонементов, купленных родителями.
«Неужели из всех этих сэкономленных денег ТимТутберидзе не нашла возможность самостоятельно заплатить за теперь уже своего спортсмена, а лихо переложила это на наш добросердечный народ?» — подытожила продюсер.
В четверг, 5 сентября, стало известно, что тренерская группа Этери Тутберидзе проведет отрытую тренировку, чтобы частично оплатить долг 12-летней спортсменки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко. В мероприятии, запланированном на 9 сентября, примут участие Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Аделия Петросян, Софья Акатьева и другие фигуристы. Стоимость билетов на открытую тренировку составляет 10 тыс. руб.
Арина Парсегова покинула академию «Ангелы Плющенко» в мае 2023 года, перейдя в школу Этери Тутберидзе. В начале лета 2024-го стало известно, что академия подала на мать фигуристки, Наталью Парсегову, иск в Никулинский суд Москвы, который 2 сентября удовлетворил исковые требования к Парсеговой, постановив взыскать с нее 1,8 млн руб.
При этом мать спортсменки заявляла, что сначала самостоятельно оплачивала тренировки, но потом Рудковская сообщила, что у Парсеговой появился спонсор (Екатерина Давыдова). Согласно рекламному соглашению, он направлял определенную сумму на счет «Ангелов Плющенко» (не на счет родителей), и с него шли списания за обучение. То есть, по ее утверждению, услуги, выплаты за которые добивалась академия, уже были оплачены.
Плюс ко всему Парсегова отмечала, что была вынуждена перевести юную спортсменку в другую школу, в том числе по причине смерти мужа, сложных отношений с родителем другой ученицы школы, а также травмы дочери.
Сторона Парсеговой также подала к «Ангелам Плющенко» встречный иск.
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