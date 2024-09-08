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Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мира

Российские гребцы отказались от участия в этапах Кубка мира в Италии и Испании
Главный тренер сборной России по гребному слалому отметил, что отказ россиян от этапов Кубка мира связан с вопросами логистики и получения виз
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Главный тренер сборной России по гребному слалому Максим Образцов сообщил ТАСС, что российские гребцы не выступят на сентябрьских этапах Кубка мира.

Этап Кубка мира по гребному слалому в Италии пройдет с 12 по 15 сентября в городе Ивреа, а затем, с 19 по 22 сентября, в Ла Сеу (Испания).

«Мы приняли решение не ехать на эти турниры. Пришлось бы решать серьезные вопросы с логистикой, да и в получении въездных виз могли бы возникнуть проблемы. Тем более что у нас уже есть неудачный опыт с заявкой на июльское первенство мира в Словакии», — сказал Образцов.

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Образцов в июле заявил, что россияне лишились возможности выступить на первенстве мира для юниоров и спортсменов до 23 лет в Липтовски-Микулаше из-за нежелания властей города принимать атлетов из России.

«После всего этого мы решили не тратить силы в этом сезоне на организацию выездов на зарубежные старты, потому что у нас было запланировано немало соревнований в России», — заключил тренер.

Весной 2023 года ICF приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнования в нейтральном статусе.
 

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