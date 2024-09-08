Лукашенко поздравил теннисистку Соболенко с победой на US Open

Белоруска Арина Соболенко в ночь на 8 сентября стала победительницей US Open. Лукашенко заявил, что теннисистка проявила свои лучшие спортивные качества

Арина Соболенко (Фото: Global Look Press)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Арину Соболенко с победой на US Open, его слова приводит телеграм-канал «Пул первого».

Соболенко в ночь на 8 сентября обыграла американку Джессику Пегулу в финальном матче US Open со счетом 7:5, 7:5. Белоруска выиграла свой третий турнир «Большого шлема» в карьере.

«В напряженных поединках с лидерами мирового рейтинга ты проявила все свои лучшие спортивные качества. Где бы ни проходили соревнования, уверен, ты ощущаешь энергию и горячую поддержку родных болельщиков», — говорится в сообщении.

На счету Соболенко стало 16 титулов WTA в карьере. Белорусская теннисистка является двукратной победительницей Australian Open (2023, 2024). На US Open она второй раз в карьере вышла в финал (2023, 2024), в прошлом году Соболенко уступила в решающем матче американке Кори Гауфф. Белорусская теннисистка за победу на US Open получит $3,6 млн призовых и 2000 рейтинговых очков.

Открытый чемпионат США завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.