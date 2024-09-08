Белорусская теннисистка Соболенко выиграла US Open

В финальном матче Арина Соболенко обыграла американку Джессику Пегулу, шестую ракетку мира. Белоруска выиграла свой третий турнир «Большого шлема» в карьере

Арина Соболенко (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей US Open, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

В решающем матче 26-летняя белоруска, посеянная на турнире под вторым номером, победила 30-летнюю американку Джессику Пегулу, шестую ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5.

На счету Соболенко стало 16 титулов WTA в карьере. Белорусская теннисистка является двукратной победительницей Australian Open (2023, 2024). На US Open она второй раз в карьере вышла в финал (2023, 2024), в прошлом году Соболенко уступила в решающем матче американке Кори Гауфф.

Пегула впервые дошла до решающего матча на турнире «Большого шлема», на счету американки шесть титулов WTA. Ее отец, Терри Пегула, является миллиардером (Forbes оценивает его состояние в $7,7 млрд). Он владеет клубами НХЛ и NFL из Баффало.

Победительница US Open получит $3,6 млн призовых и 2000 рейтинговых очков. Финалистке достанутся $1,8 млн и 1300 очков.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

В мужском одиночном разряде в финале сыграют итальянец Янник Синнер и американец Тейлор Фриц.