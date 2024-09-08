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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Чемпион Игр-2024 из Египта заявил, что ему не хватает россиян на турнирах

Олимпийский чемпион Эль-Генди: нам не хватало россиян последние три года
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Египтянин Ахмед Эль-Генди выразил надежду на то, что российские пятиборцы смогут выступить на следующих Олимпийских играх
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Олимпийский чемпион 2024 года в современном пятиборье Ахмед Эль-Генди заявил, что на международных соревнованиях не хватает российских спортсменов. Об этом египетский спортсмен рассказал ТАСС.

«Я не люблю разговаривать о политике, но я хочу, чтобы российские спортсмены выступали на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх. Нам не хватало их последние три года, поэтому я надеюсь, что они будут участвовать в следующих Олимпийских играх», — сказал Эль-Генди.

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24-летний Эль-Генди завоевал золото на Играх в Париже. На Олимпиаде в Токио он выиграл серебряную награду. Также в его активе есть одна золотая и две бронзовые награды чемпионатов мира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к соревнованиям. В декабре 2023-го МОК объявил о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в качестве нейтральных спортсменов и при выполнении ряда критериев.

Олимпийские игры 2024 года проходили в Париже с 26 июля по 11 августа. Всего в нейтральном статусе в них приняли участие 15 россиян — три велогонщика, одна батутистка, семь теннисистов, три каноиста и один пловец.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в Лос-Анджелесе.

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Теги
современное пятиборье Олимпийские игры Олимпиада-2024 отстранение спортсменов
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