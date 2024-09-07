Стали известны финалисты US Open в мужском одиночном разряде
Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».
В полуфинале 23-летний Синнер, посеянный на турнире под первым номером, победил британца Джека Дрэйпера, 25-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.
Во втором полуфинале американец Тейлор Фриц (12-й номер рейтинга ATP) обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (20) со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.
Синнер, первая ракетка мира, впервые в карьере вышел в финал US Open. Ранее в этом году итальянец выиграл Australian Open и дошел до полуфинала на «Ролан Гаррос».
Фриц впервые в карьере дошел до финала на турнире «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше четвертьфинала. Кроме того, Фриц стал первым с 2006 года американцем, вышедшим в финал US Open в мужском одиночном разряде. Тогда Энди Роддик уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.
Зеленский призвал союзников проигнорировать красные линии России
На певицу Монеточку завели уголовное дело
Минфин объявил о начале замещения суверенных еврооблигаций
Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика
Видеообзор на новый Haval H5
Как изменился российский крипторынок после ухода Binance
Редкую коллекционную карточку продали за $1,7 млн
Вторичное жилье Москвы: что ждать до конца года?
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов