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Стали известны финалисты US Open в мужском одиночном разряде

Синнер и Фриц сыграют в финале US Open
Тейлор Фриц, 12-я ракетка мира, стал первым с 2006 года американцем, вышедшим в финал US Open. Янник Синнер, лидер мирового рейтинга, ранее в этом году выиграл Australian Open
Янник Синнер
Янник Синнер (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал US Open, четвертого в сезоне турнира «Большого шлема».

В полуфинале 23-летний Синнер, посеянный на турнире под первым номером, победил британца Джека Дрэйпера, 25-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:6 (7:3), 6:2.

Во втором полуфинале американец Тейлор Фриц (12-й номер рейтинга ATP) обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (20) со счетом 4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1.

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Синнер, первая ракетка мира, впервые в карьере вышел в финал US Open. Ранее в этом году итальянец выиграл Australian Open и дошел до полуфинала на «Ролан Гаррос».

Фриц впервые в карьере дошел до финала на турнире «Большого шлема». Ранее он не проходил дальше четвертьфинала. Кроме того, Фриц стал первым с 2006 года американцем, вышедшим в финал US Open в мужском одиночном разряде. Тогда Энди Роддик уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

US Open завершится 8 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис US Open Янник Синнер
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