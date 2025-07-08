Сын Карло Анчелотти возглавил бразильский «Ботафого»
Итальянец Давиде Анчелотти назначен главным тренером «Ботафого». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.
Контракт с 35-летним Анчелотти заключен до конца сезона-2026.
Для сына Карло Анчелотти это первый опыт работы в качестве главного тренера. До сих пор он входил в штаб своего отца, работая с ним в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне», мадридском «Реале» и сборной Бразилии.
Анчелотти сменил в «Ботафого» Ренато Пайву, который был уволен в конце июня после поражения в 1/8 финала клубного чемпионата мира от «Палмейраса».
Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в конце мая.
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