Сын Карло Анчелотти возглавил бразильский «Ботафого»

Для 35-летнего Давиде Анчелотти это первый опыт работы в качестве главного тренера. До этого он неизменно входил в штаб своего отца, в том числе в мадридском «Реале» и сборной Бразилии

Фото: botafogo.com.br

Итальянец Давиде Анчелотти назначен главным тренером «Ботафого». Об этом сообщается на сайте бразильского клуба.

Контракт с 35-летним Анчелотти заключен до конца сезона-2026.

Для сына Карло Анчелотти это первый опыт работы в качестве главного тренера. До сих пор он входил в штаб своего отца, работая с ним в «Баварии», «Наполи», «Эвертоне», мадридском «Реале» и сборной Бразилии.

Анчелотти сменил в «Ботафого» Ренато Пайву, который был уволен в конце июня после поражения в 1/8 финала клубного чемпионата мира от «Палмейраса».

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии в конце мая.