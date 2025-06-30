«Ботафого» уволил Пайву после вылета с клубного чемпионата мира

«Ботафого» уволил тренера после вылета с клубного чемпионата мира

«Ботафого» уволил Пайву, который возглавлял команду с февраля, вывел ее в 1/8 финала Кубка Либертадорес и Кубка Бразилии и обыграл с ней ПСЖ. «Ботафого» не смог пробиться в четвертьфинал клубного ЧМ

Ренату Пайва (слева) (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Бразильский «Ботафого» объявил в соцсети X об отставке главного тренера Ренато Пайвы, который работал с командой с февраля.

«Ботафого» на клубном чемпионате мира занял второе место в одной группе с ПСЖ, мадридским «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».

В 1/8 финала «Ботафого» проиграл в дополнительное время бразильскому «Палмейрасу» (0:1).

Пайва в этом сезоне вывел «Ботафого» в 1/8 финала в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии — команда продолжит выступление в обоих турнирах уже с новым тренером.