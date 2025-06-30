«Ботафого» уволил тренера после вылета с клубного чемпионата мира
Бразильский «Ботафого» объявил в соцсети X об отставке главного тренера Ренато Пайвы, который работал с командой с февраля.
«Ботафого» на клубном чемпионате мира занял второе место в одной группе с ПСЖ, мадридским «Атлетико» и «Сиэтл Саундерс».
В 1/8 финала «Ботафого» проиграл в дополнительное время бразильскому «Палмейрасу» (0:1).
Пайва в этом сезоне вывел «Ботафого» в 1/8 финала в Кубке Либертадорес и Кубке Бразилии — команда продолжит выступление в обоих турнирах уже с новым тренером.
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