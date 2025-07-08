Алькарас третий год подряд вышел в полуфинал Уимблдона
Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 22-летний Алькарас победил британца Кэмерона Норри, 61-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.
Следующим соперником Алькараса будет американец Тейлор Фриц (пятый номер рейтинга ATP), победивший россиянина Карена Хачанова.
Алькарас третий год подряд сыграет в полуфинале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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