Алькарас третий год подряд вышел в полуфинал Уимблдона

Испанский теннисист в 1/4 финала легко победил британца Кэмерона Норри. Его следующим соперником будет американец Тейлор Фриц

Карлос Алькарас (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Алькарас победил британца Кэмерона Норри, 61-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

Следующим соперником Алькараса будет американец Тейлор Фриц (пятый номер рейтинга ATP), победивший россиянина Карена Хачанова.

Алькарас третий год подряд сыграет в полуфинале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.