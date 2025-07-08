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Спорт ,  
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Алькарас третий год подряд вышел в полуфинал Уимблдона

Испанский теннисист в 1/4 финала легко победил британца Кэмерона Норри. Его следующим соперником будет американец Тейлор Фриц
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Испанский теннисист, вторая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 22-летний Алькарас победил британца Кэмерона Норри, 61-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:3, 6:3.

Следующим соперником Алькараса будет американец Тейлор Фриц (пятый номер рейтинга ATP), победивший россиянина Карена Хачанова.

Алькарас третий год подряд сыграет в полуфинале Уимблдона, оба предыдущих раза турнир испанец выиграл.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.

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