Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист уступил американцу Тейлору Фрицу в четырех сетах

Карен Хачанов (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 29-летний россиянин, посеянный на турнире под 17-м номером, уступил американцу Тейлору Фрицу, пятой ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).

Следующим соперником Фрица, который впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания, второй номер рейтинга ATP) — Кэмерон Норри (Великобритания, 61-й).

Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.

Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке.

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.