Хачанов проиграл пятой ракетке мира в четвертьфинале Уимблдона
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 29-летний россиянин, посеянный на турнире под 17-м номером, уступил американцу Тейлору Фрицу, пятой ракетке мира, со счетом 3:6, 4:6, 6:1, 6:7 (4:7).
Следующим соперником Фрица, который впервые в карьере вышел в полуфинал Уимблдона, будет победитель пары Карлос Алькарас (Испания, второй номер рейтинга ATP) — Кэмерон Норри (Великобритания, 61-й).
Хачанов занимает 20-е место в мировом рейтинге, на его счету семь титулов ATP. Лучшим результатом россиянина на Уимблдоне был четвертьфинал в 2021 году.
Хачанов оставался последним из россиян в мужской сетке.
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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