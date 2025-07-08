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Спорт ,  
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В чем причины лучшего за 17 лет старта россиян на Уимблдоне

Ольховский и Янчук связали с везением лучшую за 17 лет игру россиян на Уимблдоне
Россия стала лидером Уимблдона-2025 по числу участников в 1/8 финала турнира. Также впервые за 19 лет три россиянки вышли в 1/4 финала турнира. В чем причины прорыва россиян на Уимблдоне — в материале «РБК Спорт»
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Global Look Press)

Шесть российских теннисистов сыграли в 1/8 финала Уимблдона-2025. Россия стала лидером по количеству представителей от одной страны в четвертом круге турнира турнира «Большого шлема», который проходит на травяных кортах в Лондоне.

Кроме того, впервые за 19 лет три россиянки вышли в 1/4 финала Уимблдона. За выход в полуфинал поборются Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. У мужчин в четвертьфинал вышел Карен Хачанов.

При этом, на старте розыгрыша был установлен рекорд турниров Большого шлема по числу вылетов в первом круге среди теннисистов из топ-10 посева.

Прорыв россиян

В 1/8 финала Уимблдона-2025 сыграли сразу шесть российских теннисистов. Россия стала лидером по количеству представителей от одной страны в четвертом круге турнира.

Это достижение не удавалось российским теннисистам достичь с 2008 года. Тогда на Уимблдоне в 1/8 финала одновременно играли Марат Сафин, Михаил Южный, Елена Дементьева, Алиса Клейбанова, Анна Чакветадзе, Надежда Петрова, Алла Кудрявцева и Светлана Кузнецова.

На других турнирах Большого шлема такое представительство было на Australian Open-2024, где в четвертый круг также пробились шестеро россиян.

На Уимблдоне-2025 на второй неделе турнира сыграли: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Мирра Андреева, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова.

В 1/4 финала Уимблдона 6 июля вышел третья ракетка России Карен Хачанов. Он второй раз в карьере и впервые с 2021 года вышел в четвертьфинал Уимблдона, повторив свой лучший результат на турнире.

Также российские теннисистки впервые за 19 лет три вышли в 1/4 финала турнира. За выход в полуфинал Андреева поспорит со швейцаркой Белиндой Бенчич, Павлюченкова — с американкой Амандой Анисимовой, Самсонова — с полькой Игой Свёнтек или датчанкой Кларой Таусон.

В 2006 году в 1/4 финала Уимблдона играли Мария Шарапова, Анастасия Мыскина и Елена Дементьева, Шарапова дошла до полуфинала.

Бывший представитель СССР в Международной федерации тенниса и заслуженный тренер Виктор Янчук заявил «РБК Спорт, что участие шести российских теннисистов в 1/8 финала стало неожиданным для него.

«Это карта легла удачно. Конечно, на следующем турнире Большого шлема, я думаю, мы не повторим этот успех. Нам повезло в какой-то мере», — сказал Янчук «РБК Спорт».

Он отметил, что индивидуально сопутствующие обстоятельства повлияли на результат россиян на Уимблдоне.

«Наши теннисистки в принципе играют на этом уровне. Сейчас кроме Соболенко и Свентек особых личностей нет в женском теннисе. Здесь все может произойти: на одном турнире они могут проиграть одним соперницам, а на другом — у них же и выиграть. Они играют на равных с переменным успехом. Поэтому для российских теннисисток это максимально высокий результат, но до лидеров они пока не дотягивают», — отметил Янчук.

Мирра Андреева
Мирра Андреева
(Фото: Global Look Press)

По мнению Янчука, первая ракетка России Мирра Андреева имеет шансы стать победительницей турнира Большого шлема в нынешнем или следующем году.

«Сейчас нам нужно ориентироваться на самые высокие результаты. К сожалению, кроме Мирры Андреевой, которая прогрессирует и имеет какие-то шансы завоевать Большой шлем, других спортсменов не можем назвать претендентами на титул. Есть надежда, что если не в этом, то в следующем сезоне, Мирра Андреева, выиграет Большой шлем. По мастерству, по уровню, по амбициям она будет готова», — сказал он.

Первый российский чемпион Australian Open и «Ролан Гаррос» в смешанном разряде Андрей Ольховский связал выход шести российских теннисистов в четвертый круг Уимблдона с удачной сеткой на турнире.

«Не скажу, что выход шести россиян в 1/8 финала был ожидаем. Но то, что они пробились — молодцы. Наверное, это связано с тем, что все удачно сложилось по сетке. Все достаточно неплохо играют. Также многие из первой десятки повылетали совершенно в непредсказуемых матчах. Все вместе дало то, что мы имеем сегодня», — сказал Ольховский «РБК Спорт».

Карен Хачанов
Карен Хачанов
(Фото: Global Look Press)

По мнению Ольховского, выход Карена Хачанова в четвертьфинал Уимбодона стал неожиданным.

«Естественно, у ребят сюрпризом стал Карен Хачанов, который, в принципе, показал хорошую игру. Но то, что он в восьмерке, уже вселяет некоторый оптимизм. Здесь также сложились свои факторы: его игра, но плюс по ходу турнира у него не было соперников из десятки. Карен стабильно показывает очень уверенный теннис. Это очень важно для игроков, которые не входят в ведущее число, но иногда показывают сумасшедший матч», — отметил Ольховский.

Причина провала топовых теннисистов

Даниил Медведев
Даниил Медведев
(Фото: Global Look Press)

На Уимблдоне 2025 года установили рекорд турниров «Большого шлема» по числу вылетов в первом круге среди теннисистов из топ-10 посева. На старте Уимблдона в мужском и женском одиночных разрядах в сумме проиграли восемь спортсменов из топ-10 посева. Это стало рекордом Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».

Поражения игроков из топ-10 посева в первом круге:

  • Даниил Медведев (Россия, 9) проиграл Бенжамену Бонзи (Франция);
  • Александр Зверев (Германия, 3) уступил Артуру Риндеркнешу (Франция);
  • Лоренцо Музетти (Италия, 7) проиграл Николозу Басилашвили (Грузия, Q);
  • Хольгера Руне (Дания, 8) уступил Николасу Харри (Чили, Q);
  • Кори Гауфф (США, 2) уступила Даяне Ястремской (Украина);
  • Джессика Пегула (США, 3) проиграла Элизабетте Коччаретто (Италия);
  • Чжэн Циньвэнь (Китай, 5) уступила Катержине Синяковой (Чехия);
  • Паула Бадоса (Испания, 9) уступила Кэти Бултер (Великобритания).

По мнению Янчука, причиной поражений топовых теннисистов на ранних стадиях стало травяное покрытие, на котором играют спортсмены на Уимблдоне.

«Причина вылета топов в том, что они играют на траве. Тут игра специфическая, падений больше. Потому что на жестких покрытиях, и даже на грунте, есть скольжение, но не такое, как на траве. Поэтому влияет специфика передвижения и темпа игры. Здесь немножко и тактика другая. Здесь преимущество имеют бьющие игроки. Поэтому розыгрыш мяча в среднем короче, чем на грунте или на харде», — сказал Янчук.

Ольховский связал вылеты теннисистов из топ-10 посева с тем, что средний уровень спортсменов стал равным.

«Сейчас нет совсем ведущих теннисистов и бывают какие-то взлеты совершенно неожиданные. Средний уровень подровнялся. Многие теннисисты играют нестабильно, а какие-то матчи проводят на суперуровне. И плюс у «десятки» нет того отрыва, который был раньше. Нет таких очень высоких стабильных результатов. Есть буквально три-четыре человека, которые на протяжении сезона показывают феноменальную игру», — сказал Ольховский.

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