Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю немку в четвертьфинале Уимблдона
Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».
В 1/4 финала 27-летняя Соболенко победила 37-летнюю немку Лауру Зигемунд, 104-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:2, 6:4.
Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 50-й номер рейтинга WTA) — Аманда Анисимова (США, 12-й).
Зигемунд до нынешнего турнира выиграла только два матча в основной сетке Уимблдона. В 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» она дошла второй раз в карьере — первый был на «Ролан Гаррос» в 2020-м.
На счету Соболенко 20 титулов WTA, она побеждала на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а лучшим результатом на Уимблдоне был полуфинал (2021, 2023).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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