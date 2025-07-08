Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю Зигемунд и вышла в полуфинал Уимблдона

Соболенко с трудом обыграла 37-летнюю немку в четвертьфинале Уимблдона

Первая ракетка мира обыграла Лауру Зигемунд со счетом 4:6, 6:2, 6:4. За выход в финал белоруска поспорит с россиянкой Анастасией Павлюченковой или американкой Амандой Анисимовой

Арина Соболенко (Фото: Hannah Peters / Getty Images)

Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона, третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В 1/4 финала 27-летняя Соболенко победила 37-летнюю немку Лауру Зигемунд, 104-ю ракетку мира, со счетом 4:6, 6:2, 6:4.

Следующей соперницей Соболенко станет победительница пары Анастасия Павлюченкова (Россия, 50-й номер рейтинга WTA) — Аманда Анисимова (США, 12-й).

Зигемунд до нынешнего турнира выиграла только два матча в основной сетке Уимблдона. В 1/4 финала на турнирах «Большого шлема» она дошла второй раз в карьере — первый был на «Ролан Гаррос» в 2020-м.

На счету Соболенко 20 титулов WTA, она побеждала на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а лучшим результатом на Уимблдоне был полуфинал (2021, 2023).

Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.