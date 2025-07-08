Соболенко второй в истории WTA наберет 12 000 рейтинговых очков
Белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко благодаря успешному выступлению на Уимблдоне, третьем в сезоне турнире «Большого шлема», преодолеет отметку в 12 000 очков в рейтинге WTA.
Как сообщает Punto de Break, 27-летняя Соболенко станет второй теннисисткой в истории WTA с таким количеством очков. Первой была американка Серена Уильямс. Максимальный рейтинг 23-кратной чемпионки турниров «Большого шлема» составлял 13 615 очков (в 2013 году).
Соболенко дошла на Уимблдоне уже до 1/4 финала, где 8 июля сыграет против 37-летней немки Лауры Зигемунд. Если белоруска выиграет титул в Лондоне, то наберет 13 640 очков, что станет новым рекордом.
На счету Соболенко 20 титулов WTA, она побеждала на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024), а лучшим результатом на Уимблдоне является полуфинал (2021, 2023).
Уимблдон завершится 13 июля. Общий призовой фонд турнира составляет £53,55 млн.
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