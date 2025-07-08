Тренер по физподготовке чемпиона НХЛ вошел в штаб «Спартака»

Тренерский штаб «Спартак» пополнил Энтони Мур, ставший обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2024 году. Также к штабу присоединились двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук и Хассан Саид

Фото: spartak.ru

Московский «Спартак» на своем сайте назвал тренерский штаб, который будет работать в сезоне 2025/26.

Новичками штаба стали тренер по защитникам, двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина Игорь Кравчук и два тренера по физической подготовке — двукратный обладатель Кубка Гагарина Хассан Саид, работавший в «Спартаке» с 2017 по 2021 год, а также Энтони Мур, ставший обладателем Кубка Стэнли с «Флорида Пантерз» в 2024 году.

В штабе Алексея Жамнова, который в начале июля подписал новый контракт до конца сезона 2027/28, остались Алексей Ковалев, Евгений Перов и тренер по вратарям Сергей Климкович.

В прошлом сезоне «Фонбет» — КХЛ «Спартак» занял третье место в Западной конференции, а в плей-офф проиграл уфимскому «Салавату Юлаеву» в 1/4 финала.